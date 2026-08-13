Acidente com seis veículos bloqueia Via Dutra no interior de SP
Divulgação/PRF
Acidente com seis veículos bloqueia Via Dutra no interior de SP

Um acidente envolvendo ao menos seis veículos está bloqueando totalmente a Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em São José dos Campos,  no interior de São Paulo. A ocorrência foi registrada por volta das 10h.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na altura do quilômetro 144, na pista sentido São Paulo.

A pista foi totalmente interditada e o trânsito flui pela via local, conforme explicaram os policiais.

Por volta das 10h40, a PRF informou que o congestionamento estava com cerca de oito quilômetros de fila.

Pelo menos três pessoas ficaram feridas. 

Ainda segundo a PRF, uma das vítimas estava com ferimentos moderados e as outras duas com ferimentos leves.

Uma delas foi socorrida ao Hospital da Vila Industrial, em São José dos Campos (SP). 

*Reportagem em atualização


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