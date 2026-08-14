Myhood Caminhão arrasta carro de passeio durante briga de trânsito

Uma briga de trânsito entre motoristas terminou com um deles jogando o caminhão em cima e arrastando de um carro de passeio na saída do Viaduto de Cascadura, na zona norte do Rio de Janeiro.





O vídeo do caso que circula nas redes sociais filmado por um motoboy, mostra que durante a confusão, o motorista do carro passou a tentar impedir a ultrapassagem do veículo de carga.

Após diversas tentativas mal sucedidas de ultrapassar, o motorista do caminhão perde a paciência e arrasta o carro com o veículo de carga até ele perder o controle.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro branco é arrastado, perde o controle, gira na pista, fica brevemente na contramão e bate na parede.

O motorista do caminhão, seguiu o seu caminho sem prestar socorro.





Apesar da cena forte, não há registro de feridos. No final do vídeo, é possível inclusive visualizar o motorista do carro que foi arrastado conversando com um grupo de motoqueiros que pararam no local para observar o ocorrido.

Segundo a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, até o momento, não foi aberto qualquer tipo de ocorrência sobre o caso por nenhuma das partes.