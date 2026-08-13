Donald Trump voltou à Casa Branca em janeiro de 2025, quatro anos após deixar a Presidência dos Estados Unidos . A vitória na eleição de 2024 marcou seu retorno ao cargo e trouxe uma particularidade à trajetória política do republicano, uma vez que ele passou a ocupar duas posições diferentes na lista histórica de presidentes americanos.
É por isso que Trump é identificado oficialmente como o 45º e o 47º presidente dos Estados Unidos. A própria Casa Branca utiliza atualmente essa denominação para se referir ao republicano.
A explicação está na forma como os Estados Unidos numeram as Presidências. Quando um político deixa o cargo e outro assume antes de seu retorno, o novo período presidencial recebe uma nova numeração, mesmo que seja exercido pela mesma pessoa.
Trump foi o 45º presidente
Trump venceu a eleição presidencial de 2016 contra a democrata Hillary Clinton e tomou posse em 20 de janeiro de 2017.
Naquele momento, ele passou a ser oficialmente o 45º presidente dos Estados Unidos. Seu primeiro mandato terminou em 20 de janeiro de 2021, quando o democrata Joe Biden assumiu a Presidência como o 46º presidente.
Trump tentou permanecer na Casa Branca na eleição de 2020, mas perdeu para Biden. Assim, deixou o cargo e ficou quatro anos fora da Presidência.
Como Trump virou o 47º
Depois de deixar a Casa Branca, Trump voltou a disputar a Presidência em 2024. Ele venceu a eleição contra a democrata Kamala Harris e retornou ao cargo em 20 de janeiro de 2025.
Como Biden havia ocupado a Presidência entre os dois mandatos de Trump, o novo período de Trump passou a ser contado como a 47ª Presidência dos Estados Unidos. Por isso, atualmente, Trump é identificado como 45º e 47º presidente.
A própria documentação do Arquiteto do Capitólio, nome do órgão federal americano responsável pela manutenção, operação, preservação e desenvolvimento do complexo do Capitólio dos EUA, em Washington, D.C., registra Trump como o 45º e o 47º presidente, em razão dos dois mandatos não consecutivos.
Trump é o único presidente a ter dois números?
Antes dele, apenas um outro presidente americano havia passado pela mesma situação, que foi Grover Cleveland.
Cleveland governou de 1885 a 1889, deixou a Casa Branca após perder a eleição de 1888 e voltou à Presidência em 1893, permanecendo no cargo até 1897.
Por isso, ele é considerado tanto o 22º quanto o 24º presidente dos Estados Unidos. Entre seus dois mandatos, Benjamin Harrison ocupou a Presidência e ficou com o número 23.
Trump repetiu esse padrão mais de um século depois. Assim, ele se tornou o segundo presidente da história dos EUA a conquistar dois mandatos não consecutivos.
45º presidente ou 47º presidente?
Os dois títulos estão corretos. Quando a referência é ao primeiro mandato, Trump é o 45º presidente. Quando se fala do período iniciado em 2025, ele é o 47º.
Por isso, é comum encontrar expressões como “45º e 47º presidente dos Estados Unidos” em documentos, reportagens e comunicações oficiais.
A diferença existe porque a contagem histórica americana registra as presidências na ordem em que os mandatos são exercidos, e não apenas o número de pessoas que já ocuparam o cargo. Assim, os EUA tiveram 47 presidências numeradas, mas apenas 45 pessoas chegaram à Presidência, justamente porque Cleveland e Trump aparecem duas vezes na sequência.
O que significa um mandato não consecutivo
Um mandato é chamado de não consecutivo quando um presidente deixa o cargo e posteriormente é eleito novamente, em vez de conseguir uma reeleição imediata.
Foi o que aconteceu com Trump:
2017 → 2021: primeiro mandato
2021 → 2025: período fora da Presidência
2025 → atual: segundo mandato
A Constituição americana permite que uma pessoa seja eleita presidente duas vezes. A 22ª Emenda, ratificada em 1951, estabelece o limite de dois mandatos eleitos para a Presidência.
No caso de Trump, os dois mandatos foram separados por uma Presidência de outro político. Por isso, ele ganhou dois números diferentes na história presidencial americana.