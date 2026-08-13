Foto: Reprodução/Flickr/Gage Skidmore Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

Donald Trump voltou à Casa Branca em janeiro de 2025, quatro anos após deixar a Presidência dos Estados Unidos . A vitória na eleição de 2024 marcou seu retorno ao cargo e trouxe uma particularidade à trajetória política do republicano, uma vez que ele passou a ocupar duas posições diferentes na lista histórica de presidentes americanos.

É por isso que Trump é identificado oficialmente como o 45º e o 47º presidente dos Estados Unidos. A própria Casa Branca utiliza atualmente essa denominação para se referir ao republicano.

A explicação está na forma como os Estados Unidos numeram as Presidências. Quando um político deixa o cargo e outro assume antes de seu retorno, o novo período presidencial recebe uma nova numeração, mesmo que seja exercido pela mesma pessoa.

Trump foi o 45º presidente

Trump venceu a eleição presidencial de 2016 contra a democrata Hillary Clinton e tomou posse em 20 de janeiro de 2017.

Naquele momento, ele passou a ser oficialmente o 45º presidente dos Estados Unidos. Seu primeiro mandato terminou em 20 de janeiro de 2021, quando o democrata Joe Biden assumiu a Presidência como o 46º presidente.

Trump tentou permanecer na Casa Branca na eleição de 2020, mas perdeu para Biden. Assim, deixou o cargo e ficou quatro anos fora da Presidência.

Como Trump virou o 47º

Depois de deixar a Casa Branca, Trump voltou a disputar a Presidência em 2024. Ele venceu a eleição contra a democrata Kamala Harris e retornou ao cargo em 20 de janeiro de 2025.

Como Biden havia ocupado a Presidência entre os dois mandatos de Trump, o novo período de Trump passou a ser contado como a 47ª Presidência dos Estados Unidos. Por isso, atualmente, Trump é identificado como 45º e 47º presidente.

A própria documentação do Arquiteto do Capitólio, nome do órgão federal americano responsável pela manutenção, operação, preservação e desenvolvimento do complexo do Capitólio dos EUA, em Washington, D.C., registra Trump como o 45º e o 47º presidente, em razão dos dois mandatos não consecutivos.

Trump é o único presidente a ter dois números?

Antes dele, apenas um outro presidente americano havia passado pela mesma situação, que foi Grover Cleveland.

Cleveland governou de 1885 a 1889, deixou a Casa Branca após perder a eleição de 1888 e voltou à Presidência em 1893, permanecendo no cargo até 1897.

Por isso, ele é considerado tanto o 22º quanto o 24º presidente dos Estados Unidos. Entre seus dois mandatos, Benjamin Harrison ocupou a Presidência e ficou com o número 23.

Trump repetiu esse padrão mais de um século depois. Assim, ele se tornou o segundo presidente da história dos EUA a conquistar dois mandatos não consecutivos.

45º presidente ou 47º presidente?

Os dois títulos estão corretos. Quando a referência é ao primeiro mandato, Trump é o 45º presidente. Quando se fala do período iniciado em 2025, ele é o 47º.

Por isso, é comum encontrar expressões como “45º e 47º presidente dos Estados Unidos” em documentos, reportagens e comunicações oficiais.

A diferença existe porque a contagem histórica americana registra as presidências na ordem em que os mandatos são exercidos, e não apenas o número de pessoas que já ocuparam o cargo. Assim, os EUA tiveram 47 presidências numeradas, mas apenas 45 pessoas chegaram à Presidência, justamente porque Cleveland e Trump aparecem duas vezes na sequência.





O que significa um mandato não consecutivo

Um mandato é chamado de não consecutivo quando um presidente deixa o cargo e posteriormente é eleito novamente, em vez de conseguir uma reeleição imediata.

Foi o que aconteceu com Trump:

2017 → 2021: primeiro mandato

2021 → 2025: período fora da Presidência

2025 → atual: segundo mandato

A Constituição americana permite que uma pessoa seja eleita presidente duas vezes. A 22ª Emenda, ratificada em 1951, estabelece o limite de dois mandatos eleitos para a Presidência.

No caso de Trump, os dois mandatos foram separados por uma Presidência de outro político. Por isso, ele ganhou dois números diferentes na história presidencial americana.