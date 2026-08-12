LoggaWiggler/Pixabay Onda de calor coloca território paulista em alerta

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu, nesta quarta-feira (12), um novo alerta de onda de calor entre quinta-feira (13) e quarta-feira (19). As temperaturas elevadas e baixos índices de umidade no ar devem ser percebidos em todo o estado, com destaque para o interior.

O cenário é provocado pela atuação de uma massa de ar quente e seco sobre grande parte do estado, sendo prevista maior intensidade no interior paulista, onde as temperaturas podem ficar até 7°C acima da média. A combinação de calor, baixa umidade e vegetação ressecada aumenta o risco de incêndios florestais.

Com a previsão de calor acompanhado de tempo seco por um período prolongado, é necessária a atenção redobrada para a ocorrência de queimadas, bem como com a saúde da população.

Reprodução/Defesa Civil Intensidade do alerta de calor da Defesa Civil no estado de São Paulo.





Principalmente no caso de grupos mais vulneráveis, o aumento rápido na temperatura após dias mais amenos pode aumentar a sensibilidade das mucosas, exigindo atenção redobrada.

“Quando a temperatura sobe de forma rápida, associada à baixa umidade do ar, as mucosas ficam mais sensíveis. Isso, somado à circulação de vírus respiratórios característica do inverno, aumenta o risco de infecções respiratórias, especialmente entre crianças, idosos, pessoas com doenças pulmonares ou alérgicas.” Tenente Carolina, médica pneumologista do Departamento de Atendimento Médico da Casa Militar.









A r ecomendação para todos, mesmo que não estejam incluídos em grupos de risco, é aumentar a hidratação, umidificar ambientes e evitar longos períodos de exposição ao sol nos horários mais quentes, para diminuir os efeitos do tempo seco.

Clima

Durante o período, as temperaturas podem chegar a até 7°C acima da média nas regiões de Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto. A área deve ser a mais afetada pelo fenômeno.

Nas regiões de Marília, Bauru, Araraquara, Itapeva, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos e Região Metropolitana da Capital Paulista, os termômetros devem marcar de 3°C a 5°C acima da média. Nas áreas da Baixada Santista, Registro e no Litoral Norte, a média deve chegar a 3°C acima do normal.





Devido ao longo período de alta na temperatura média e umidade relativa do ar abaixo da média, aumentando os riscos de fogo em vegetação, a Defesa Civil de São Paulo orienta:

Não utilize fogo para limpeza de terrenos.

Não descarte bitucas de cigarro às margens de rodovia.

Cuidado com brasa em áreas de vegetação seca.

Atenção redobrada em áreas rurais.

Ao observar fumaça ou princípio de incêndio, é orientado que a população acione o Corpo de Bombeiros, pelo 193, ou a Defesa Civil, pelo 199. Alertas para o estado de São Paulo podem ser consultados no perfil oficial da Defesa Civil, @defesacivilsp.