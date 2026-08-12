A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu, nesta quarta-feira (12), um novo alerta de onda de calor entre quinta-feira (13) e quarta-feira (19). As temperaturas elevadas e baixos índices de umidade no ar devem ser percebidos em todo o estado, com destaque para o interior.
O cenário é provocado pela atuação de uma massa de ar quente e seco sobre grande parte do estado, sendo prevista maior intensidade no interior paulista, onde as temperaturas podem ficar até 7°C acima da média. A combinação de calor, baixa umidade e vegetação ressecada aumenta o risco de incêndios florestais.
Com a previsão de calor acompanhado de tempo seco por um período prolongado, é necessária a atenção redobrada para a ocorrência de queimadas, bem como com a saúde da população.
Principalmente no caso de grupos mais vulneráveis, o aumento rápido na temperatura após dias mais amenos pode aumentar a sensibilidade das mucosas, exigindo atenção redobrada.
“Quando a temperatura sobe de forma rápida, associada à baixa umidade do ar, as mucosas ficam mais sensíveis. Isso, somado à circulação de vírus respiratórios característica do inverno, aumenta o risco de infecções respiratórias, especialmente entre crianças, idosos, pessoas com doenças pulmonares ou alérgicas.” Tenente Carolina, médica pneumologista do Departamento de Atendimento Médico da Casa Militar.
A r ecomendação para todos, mesmo que não estejam incluídos em grupos de risco, é aumentar a hidratação, umidificar ambientes e evitar longos períodos de exposição ao sol nos horários mais quentes, para diminuir os efeitos do tempo seco.
Clima
Durante o período, as temperaturas podem chegar a até 7°C acima da média nas regiões de Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto. A área deve ser a mais afetada pelo fenômeno.
Nas regiões de Marília, Bauru, Araraquara, Itapeva, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos e Região Metropolitana da Capital Paulista, os termômetros devem marcar de 3°C a 5°C acima da média. Nas áreas da Baixada Santista, Registro e no Litoral Norte, a média deve chegar a 3°C acima do normal.
Devido ao longo período de alta na temperatura média e umidade relativa do ar abaixo da média, aumentando os riscos de fogo em vegetação, a Defesa Civil de São Paulo orienta:
- Não utilize fogo para limpeza de terrenos.
- Não descarte bitucas de cigarro às margens de rodovia.
- Cuidado com brasa em áreas de vegetação seca.
- Atenção redobrada em áreas rurais.
Ao observar fumaça ou princípio de incêndio, é orientado que a população acione o Corpo de Bombeiros, pelo 193, ou a Defesa Civil, pelo 199. Alertas para o estado de São Paulo podem ser consultados no perfil oficial da Defesa Civil, @defesacivilsp.