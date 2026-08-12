Reprodução/ TV Globo Carro de luxo causa acidente na Zona Sul de São Paulo

Na madrugada desta quarta-feira (12), um homem de 35 anos foi detido após gerar um acidente na Avenida Roque Petroni Júnior, próximo ao shopping Morumbi, na Zona Sul de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, os oficiais chegaram ao local após serem acionados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito sem vítimas e encontraram sinais evidentes de embriaguez no motorista, que se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Quando perceberam a embriaguez do homem no local, ele foi detido e levado ao 27º Distrito Policial (DP), localizado no bairro Campo Belo, também na Zona Sul. Além da detenção pelo crime de embriaguez ao volante, o homem também estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

O homem foi liberado após o pagamento de fiança, o veículo foi apreendido pela Polícia Militar e a perícia foi acionada.

Embriaguez ao volante

Dirigir s ob a influência de álcool é crime desde a criação do Código de Trânsito promovido em 1997, quando era necessário provar que o motorista gerou perigo concreto de dano a alguém. Após a aplicação da Lei Seca, proposta em 2008, as regras sob a condenação do crime mudaram, dispensando a prova de “manobras perigosas” e fixando limites numéricos de álcool no sangue.

Após a implantação da Lei, entre 2010 e 2024, o Brasil registrou uma queda de 19,5% na taxa de mortes no trânsito relacionadas ao consumo de álcool. No entanto, esse avanço perdeu intensidade nos últimos anos e o número absoluto de vítimas voltou a crescer.





Conforme análise do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA), em 2024, foram contabilizados 13.075 óbitos ligados à combinação de bebida alcoólica e direção, um aumento de 6,2% em comparação com 2023.

Histórico de acidentes em São Paulo

O estado de São Paulo vêm registrando diversos acidentes envolvendo automóveis de todos os tipos em 2026. No primeiro semestre do ano, uma alta de 1,7% foi registrada em fatalidades envolvendo acidentes graves de trânsito somente na capital paulista.

A maior parte dos casos envolve motociclistas, que representam uma alta de 8,2% nos casos, com 238 óbitos; outro fator que ajudou no aumento geral, foi o leve aumento nas mortes de pedestres, que passaram de 187 para 190, apresentando uma alta de 1,6%.

No primeiro final de semana do mês de julho, entre o sábado (4) e a segunda-feira (6), São Paulo registrou ao menos 15 mortes e 18 acidentes graves no trânsito, em rodovias e avenidas importantes do estado, como a Marginal Tietê e a rodovia Castello Branco.

No total, segundo um infográfico publicado pelo Detran-SP, os cinco primeiros meses de 2026 contaram com 2.869 mortes causadas por acidentes no trânsito, incluindo pedestres, ciclistas, motociclistas e automóveis; 472 destas somente no mês de junho.

