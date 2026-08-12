Paulo Pinto/Agência Brasil Manhã de baixa temperatura em São Paulo, na Avenida Paulista

As condições de tempo seguem inalteradas na cidade de São Paulo nesta quarta-feira (12), com um amanhecer frio e nublado. De acordo com a rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, a temperatura média na capital durante a manhã é de 14ºC mas, na madrugada, chegou a atingir 13ºC.

Com o decorrer do dia, a nebulosidade se dissipa e o sol aparece entre nuvens, facilitando o aumento gradual de temperaturas, que podem atingir 23ºC. Por mais que a quantidade de nuvens aumente no fim da tarde por conta de uma brisa marítima, não há previsão de chuva na capital; diferentemente do litoral paulista, onde a situação é de atenção devido a chuva intermitente.

A cidade segue em atenção após o alerta da Defesa Civil para baixas temperaturas no último domingo (9); hoje (12), o órgão compartilhou que o frio deve predominar em toda faixa leste do estado e, cidades do interior devem notar uma queda nas temperaturas. As baixas temperaturas auxiliam nas taxas mínimas de umidade do ar, que devem se manter em torno dos 60% em São Paulo.

Rajadas de vento entre 40 e 60 km/h ainda são esperadas no decorrer do dia em todo o estado.





A volta do calor

De acordo com as projeções atmosféricas mais recentes do CGE da Prefeitura de São Paulo, a massa de ar frio (de origem polar), deve se afastar do leste paulista nos próximos dias. Por isso, as temperaturas voltam a subir a partir da quinta-feira (13), podendo alcançar temperaturas máximas entre 28°C e 30°C durante o final de semana.

Na quinta-feira (13), a mínima prevista é de 15°C durante a madrugada. A manhã deve apresentar o céu encoberto e pontos isolados de redução de visibilidade, por conta de uma formação de névoa úmida. A nebulosidade diminui e o sol aparece no decorrer do dia, favorecendo o aumento gradual das temperaturas, que podem chegar a marca dos 27°C no período da tarde.

Com o aumento das temperaturas a umidade relativa do ar também cai, com os percentuais mínimos próximos aos 50% na quinta-feira (12), e sem previsão de chuva. No final da semana, os índices de umidade do ar podem ficar próximos dos 33%.

Confira o clima da semana segundo a Defesa Civil:

- Quarta-feira (12): Mínima de 13°C, máxima de 23°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Quinta-feira (13): Mínima de 15°C, máxima de 28°C. Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol

- Sexta-feira (14): Mínima de 15°C, máxima de 26°C. Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer

- Sábado (15): Mínima de 15°C, máxima de 27°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

