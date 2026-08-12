Reprodução / Governo da Colômbia Pereira, na Colômbia, após o terremoto de segunda-feira (10)

Uma mulher de 32 anos foi resgatada com vida após passar mais de 35 horas sob os escombros de um prédio que desabou em Pereira, na Colômbia, após o terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o país na segunda-feira (10). As informações são da AFP.

A sobrevivente, identificada como Daniela Largo, foi localizada pelas equipes de emergência durante o terceiro dia de buscas. O resgate ocorreu em meio à operação para encontrar outras possíveis vítimas do forte tremor.

O terremoto já deixou 188 mortos e 1.677 feridos, segundo o balanço mais recente da Associação de Cidades e Capitais da Colômbia (Asocapitales). Pelo menos 243 prédios desabaram em diferentes regiões atingidas pelo tremor.

Outros sobreviventes foram encontrados

O resgate de Daniela aconteceu um dia depois de outras operações que também terminaram com sobreviventes encontrados em meio aos escombros.

Na terça-feira (11), um homem e um bebê foram retirados com vida dos destroços de um prédio em Cali, uma das cidades mais afetadas pelo terremoto. Segundo relatos sobre a operação, os socorristas pediram silêncio para tentar identificar sinais de pessoas presas e ouviram uma voz vindo debaixo dos escombros.

As equipes conseguiram chegar até o homem, que estava junto da criança, e retirar os dois da estrutura destruída. O resgate provocou comemoração entre moradores e voluntários que acompanhavam as buscas.

Outro resgate de destaque ocorreu em Cali, onde um bebê de seis meses e a mãe foram encontrados vivos entre os destroços de um prédio de cinco andares. A criança e a mulher foram retiradas pelas equipes de emergência após a localização de sinais vitais.

Os casos aumentaram a expectativa dos socorristas de encontrar outras pessoas com vida, mesmo depois de longos períodos sob as estruturas que desabaram. O estado de saúde das vítimas não foi informado após o encaminhamento para os hospitais.

Buscas continuam no terceiro dia

As equipes de emergência continuam trabalhando entre os escombros com cães farejadores, escavadeiras e ferramentas pesadas, além da ajuda de voluntários.

Em alguns locais, os socorristas interrompem as máquinas e pedem silêncio para tentar ouvir possíveis chamados de pessoas presas sob os destroços.

A operação ocorre em uma corrida contra o tempo, já que a possibilidade de encontrar pessoas com vida tende a diminuir conforme aumenta o período de permanência sob os escombros. Ainda assim, os resgates de Daniela, do homem e dos bebês mantêm a esperança entre familiares e equipes de emergência.

Terremoto atingiu diferentes cidades

O terremoto aconteceu na segunda-feira (10) e teve epicentro na região de San José del Palmar, no oeste da Colômbia. O tremor foi sentido em diversas cidades, incluindo a capital, Bogotá.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro ficou a aproximadamente 230 quilômetros de Bogotá e a cerca de 150 quilômetros de Medellín e Cali.

A profundidade registrada também variou entre as instituições. O USGS apontou cerca de 107 quilômetros, enquanto o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (ESMC) indicou aproximadamente 95 quilômetros.

A magnitude passou por revisões nas horas seguintes ao tremor. O ESMC chegou a divulgar inicialmente outros valores antes de atualizar o terremoto para 7,4, mesma magnitude posteriormente informada pelo serviço geológico colombiano.

Por isso, o terremoto provocou danos em diferentes regiões do país e deixou pessoas feridas.

Reprodução/redes sociais Terremoto de magnitude 7,4 causou mortes e destruição na Colômbia





Em Manizales, uma das cidades afetadas, parte da estrutura da Catedral Basílica Metropolitana sofreu danos, segundo informações divulgadas após o tremor.

Já a governadora de Chocó, região apontada entre as mais atingidas, relatou uma destruição significativa e a existência de feridos.

Em Bogotá, moradores também sentiram o tremor. Sirenes foram acionadas na capital, enquanto pessoas deixaram edifícios após o abalo.

Por que um terremoto de magnitude 7,4 é tão forte

A magnitude mede a energia liberada por um terremoto. A escala utilizada atualmente para grandes tremores é a magnitude de momento, que é logarítmica: um aumento de um ponto representa uma liberação de energia muito maior.

Um terremoto de magnitude 7 é considerado forte e pode provocar danos significativos em áreas próximas, especialmente quando atinge regiões povoadas ou estruturas vulneráveis.





No entanto, a intensidade dos estragos não depende apenas da magnitude. Profundidade, distância do epicentro, tipo de solo e qualidade das construções também influenciam diretamente os impactos.