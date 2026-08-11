Divulgação/Seduc-SP Estudantes no Ensino de São Paulo

Para comemorar o Dia do Estudante, que acontece nesta terça-feira (11), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo anunciou mais de 1,2 milhão de vagas abertas do programa Qualifica SP.

Os cursos são inteiramente gratuitos e voltados a áreas da Inteligência Artificial (IA). Os interessados em se inscrever devem ser alfabetizados e residir no estado de São Paulo.

IA para Todos

O curso “IA para Todos”, produzido em parceria com a StartSe, oferece 1 milhão de vagas para a população interessada. O programa é dividido em quatro módulos e tem seu plano curricular de maneira 100% online e gratuita, permitindo que o estudante realize as aulas quando e onde quiser.

As aulas oferecidas têm curta duração, com no máximo 30 minutos, para que o aluno consiga encaixá-las facilmente em seu dia a dia; no total, a duração do curso completo é de 4 horas.





As aulas são conduzidas por cinco professores diferentes, cada um trazendo sua experiência própria; os quatro módulos em que o programa se dividem são:

Módulo 1- Mostra que qualquer pessoa pode utilizar inteligência artificial, tornando o tema acessível.

Módulo 2- Ensina como integrar ferramentas de IA em tarefas cotidianas

Módulo 3 - Apresenta aplicações práticas para transformar atividades comuns em processos mais produtivos

Módulo 4 - Foca no uso de diferentes recursos e na atualização constante

Agentes de IA

Produzido em parceria com a Salesforce, o curso Agentes de IA oferece 250 mil vagas aos estudantes interessados.

Com uma carga horária total de 15h38min, o aluno irá aprender a como aplicar IA e a automação na criação de soluções inteligentes na prática, auxiliando no dia a dia. A formação tem como foco as áreas de: Ciência de Dados, Business Intelligence, Ética e Governança.

Como se inscrever

O aluno interessado em participar, deve acessar a plataforma T rampolim do Governo do Estado de São Paulo, realizar o login com a conta pessoal do gov.br, selecionar o curso que deseja fazer e preencher as informações requisitadas na inscrição.

Recebem o certificado os alunos que tiverem a frequência mínima de 75% nas atividades.



O Qualifica SP

O programa oferece cursos de Qualificação Profissional gratuitos, com certificado, à população do estado, visando conectar o povo a oportunidades de trabalho em áreas com demanda no mercado.

É possível acessar os cursos disponíveis e suas inscrições através do Portal Oficial do Programa, de maneira 100% online.

