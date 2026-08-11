Reprodução/Heinz Nova tampa "Love Lid" limitada do ketchup Heinz

A Heinz lançou nesta segunda-feira (10) uma tampa ajustável que permite controlar a quantidade de ketchup que sai da garrafa. Chamada de Heinz Love Lid, a novidade dá três níveis de saída do molho, “Like”, “Love” e “Crazy Love”, para que o consumidor escolha quanto ketchup deseja colocar na comida.

A Love Lid possui duas partes e uma abertura interna que pode ficar maior ou menor, relatou o portal Packaging World. Ao girar o seletor, uma peça dentro da tampa se movimenta e aumenta o espaço por onde o ketchup passa.

Assim, o consumidor escolhe uma das três opções antes de apertar a garrafa. A opção “Like” libera uma quantidade menor de ketchup, enquanto “Love” e “Crazy Love” aumentam cada vez mais a saída do molho.

Seja "gostar", "amar" ou ter um "amor louco", não existe maneira errada de aproveitar a Heinz. Nina Patel, vice-presidente global da Heinz na Kraft Heinz.





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A novidade está somente na tampa. A receita do ketchup continua a mesma, sem mudanças no molho dentro da garrafa.

A tampa pode ser usada em garrafas Heinz de cerca de 567 gramas. Para colocá-la, é preciso retirar a tampa original e o selo de dentro da garrafa. Depois, basta instalar a Love Lid e escolher o nível desejado.

Segundo a empresa, a peça é feita do mesmo tipo de plástico usado nas tampas tradicionais, o polipropileno. De acordo com as informações fornecidas pela marca, isso não altera a possibilidade de reciclagem da embalagem.

Todos nós vivenciamos o amor de maneiras diferentes, e a conexão dos nossos fãs com o ketchup não é exceção. As pessoas têm rituais muito pessoais sobre a quantidade de ketchup que colocam, e celebramos cada um deles. Nina Patel, vice-presidente global da Heinz na Kraft Heinz.









Venda por tempo limitado

A novidade é oferecida por tempo limitado em um kit com uma garrafa de Heinz Tomato Ketchup, uma Love Lid e um guia com sugestões de regulagem para diferentes alimentos.

Nos Estados Unidos, o produto é vendido exclusivamente pela internet, por meio do site do Walmart, por cerca de R$ 19,56, na cotação atual. Já no Reino Unido, a oferta é feita pelo site Heinz To Home pelo preço de aproximadamente R$ 20,26, já esgotada nesse último.

A empresa afirma que a venda está limitada ao estoque disponível.

Na divulgação da marca, não há indicação de que o mecanismo será incorporado às tampas comuns da marca.