Rafael Rintzel/iG Placa indicando sala de vacinação.

A Prefeitura de São Paulo já aplicou 292.701 doses da vacina contra o sarampo desde o início da campanha, conforme dados da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). O município já registra 20 casos confirmados da doença.

Somente na sexta-feira (07) a capital do estado aplicou 84,6 mil doses do imunizante triplice viral, que protege, além do sarampo, contra caxumba e rubéola. O balanço foi divulgado neste sábado (08) e a vacina é indicada para todas as pessoas, mesmo que já tenham tomado uma dose, de seis meses até 59 anos.

A chamada “dose zero”, destinada a crianças de 6 a 11 meses, também está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Desde 29 de junho, 21.709 crianças abaixo de um ano já receberam o imunizante. Porém, conforme a SMS, essa dose não substitui as aplicações previstas no Calendário Nacional de Vacinação, aos 12 e 15 meses.

O calendário oficial de rotina exige a 1ª dose aos 12 meses (tríplice) e a 2ª dose aos 15 meses (tetraviral). Durante a campanha de vacinação, crianças menores de dois anos são preferenciais nas filas em todas as UBSs e AMA/UBSs da capital. Porém, a espera ainda pode passar de uma hora.

Campanha

Além da vacina contra o sarampo, durante a Campanha de Multivacinação – De Olho na Carteirinha 2026, foram aplicadas mais 119.390 doses de outros imunizantes, totalizando 412.091 doses aplicadas.

Na sexta-feira, a vacinação tripliceviral (84.632 doses) somada à imunização contra demais doenças (24.952 doses) totalizou 109.584 aplicações, representando o maior número registrado em um único dia desde o início da mobilização.

O total aplicado desde o começo da campanha foi de 412.091 doses, sendo 292.701 contra o sarampo e 119.390 de outros imunizantes. Para se vacinar, é necessário ir até uma unidade do município, levando o cartão SUS ou um documento de identificação, e imprimir na hora. Disponibilidade de doses e tempo previsto de espera podem ser conferidos por meio do site De Olho Na Fila, da prefeitura de São Paulo.

Rafael Rintzel/iG Cartão Nacional de Saúde de São Paulo





Dia D de vacinação

A campanha de vacinação contra o sarampo segue até 1º de setembro e terá seu dia de intensificação, chamado Dia D, em 22 de agosto. Naquele sábado, todas as 483 Unidades Básicas de Saúde da capital estarão abertas, aplicando o imunizante.

A data tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal, atualizar as cadernetas de vacinação e reduzir o risco de reintrodução da doença no país. Em 2025, São Paulo alcançou cobertura vacinal de 92,09% na primeira dose e 91,88% na segunda dose da tríplice viral.





Até o momento, 20 casos de sarampo foram confirmados na cidade de São Paulo em 2026. Outros 207 casos seguem em investigação, 203 foram descartados e não houve registro de óbitos provocados pela doença na capital. Em 2025, o município teve apenas dois casos importados da doença.

As vacinas estão disponíveis nas UBSs de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e nas AMAs/UBSs Integradas, no mesmo horário aos sábados. Desde a última quarta-feira (5), a população também pode consultar a disponibilidade da vacina contra o sarampo pela plataforma De Olho na Fila, durante o horário de funcionamento das UBSs, das 7h às 19h.