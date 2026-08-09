Reprodução Montagem com imagens da jovem Alice Dias de Oliveira.

A irmã de Alice Dias de Oliveira, que havia ficado 17 dias desaparecida na França, compartilhou uma foto nas redes sociais em que aparece ao lado da adolescente após o reencontro entre as duas. Na postagem, Ana Flávia Dias de Oliveira escreve que está junto à irmã: “A maninha está aqui com você e por você”, e “Vai ficar tudo bem minha princesa”.

Na foto, a jovem aparece deitada de costas para a câmera, na companhia da irmã, depois de retornar para casa. Segundo a família, as circunstâncias nas quais ela foi encontrada não serão divulgadas para preservar a recuperação física, psicológica e emocional da adolescente. Informações sobre a investigação permanecem sob sigilo por determinação das autoridades francesas.

Alice, de 16 anos, que foi localizada pelas autoridades francesas neste sábado (08), estava desaparecida desde o dia 22 de julho, quando pegava um trem para voltar de um estágio, por volta das 22h40. A adolescente enviou uma mensagem para a família avisando que estava aguardando o trem, mas não chegou em casa.

Por meio de nota publicada em seu Instagram, a irmã confirmou que Alice havia sido encontrada. No texto, Ana Flávia agradece às autoridades francesas, destacando o “intenso trabalho investigativo desenvolvido pelos órgãos competentes, com apoio de diversas instituições e colaboração internacional”.





Investigações

A busca por Alice começou por volta da meia-noite da quarta-feira, 22 de julho, depois que a família notou a demora da jovem, cerca de uma hora e meia após seu último contato. Além de avisar as autoridades, familiares iniciaram uma campanha por informações que pudessem levar ao paradeiro de Alice por meio de cartazes e postagens em redes sociais.

Conforme a irmã da adolescente, “as investigações permanecem em andamento e todas as informações oficiais serão divulgadas exclusivamente pelas autoridades competentes. A família confia no trabalho da Justiça e pede compreensão.” Ana Flávia ainda confirmou que a amiga de Alice, que havia desaparecido um dia antes, também foi localizada.





As irmãs brasileiras são naturais de Goiânia, mas moram em Trappes, próximo a Paris, na França, há cerca de cinco anos. Conforme Ana Flávia, durante o desaparecimento, Alice estava em férias escolares, fazendo estágio.



