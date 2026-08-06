Foto: GCM Suspeitos foram presos em Santa Bárbara d'Oeste

Dois homens foram presos em flagrante após serem suspeitos de tentar furtar cabos de telefonia em Santa Bárbara d’Oeste, no interior de São Paulo. Segundo a Guarda Municipal, a dupla estava uniformizada e usava um carro com o logotipo da Vivo para tentar dar aparência de que realizava um serviço autorizado.

O caso aconteceu na terça-feira (04), no Jardim São Francisco. Os homens, de 43 e 30 anos, foram localizados depois que a Guarda recebeu uma denúncia de que duas pessoas retiravam fios de um poste de iluminação pública.

Suspeitos disseram que faziam manutenção

Uma equipe de Apoio Tático foi enviada ao endereço após acionamento do Cicom (Centro Integrado de Comunicação). Os agentes encontraram os dois homens perto do veículo utilizado por eles.

Durante a abordagem, os suspeitos afirmaram que trabalhavam para uma empresa terceirizada da Vivo e que tinham sido enviados ao local para realizar uma manutenção.

Os guardas solicitaram a ordem de serviço que autorizaria a atividade. De acordo com a GM, porém, os homens não apresentaram o documento.

Ainda segundo o relato policial, eles disseram que receberiam posteriormente do contratante a localização onde deveriam deixar o material retirado.

Alicates e cabos estavam no carro

A equipe fez uma busca no veículo e encontrou dois alicates de corte, além de uma grande quantidade de cabos.

Foto: GCM Cabos encontrados no veículo

Segundo a Guarda Municipal, parte do material encontrado era semelhante aos fios que haviam sido cortados no poste. Uma escada também foi localizada encostada na estrutura.

Diante dos indícios, os dois homens foram levados ao plantão policial.

Empresa nega vínculo com a dupla

Representantes da empresa de telefonia foram até a unidade policial e, conforme a Guarda Municipal, informaram que não havia nenhuma ordem de serviço para a atividade realizada naquele endereço.

Os representantes também disseram que os dois suspeitos não eram funcionários da Vivo nem de empresas conveniadas.

A ocorrência foi registrada como furto qualificado. Os homens foram autuados e permaneceram presos, à disposição da Justiça.