Reprodução/X Princípio de incêndio em trólebus em Santo André (SP)

Um ônibus elétrico pegou fogo na manhã desta quinta-feira (06) na Plataforma F do Terminal Metropolitano de Santo André (SP). O trólebus tinha como destino o município de Diadema e estava parado na plataforma aguardando passageiros quando as chamas se iniciaram.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ArteSP), que é responsável pela regulação e fiscalização de toda infraestrutura e serviços públicos de transporte estadual, o fogo começou no compartimento do motor do ônibus e não chegou a se espalhar para outras partes.

As chamas foram controladas ainda no local, pelo condutor do trólebus, utilizando o extintor equipado no próprio veículo, evitando danos maiores. No momento do incidente, o veículo estava sem passageiros e ninguém ficou ferido.

Segundo a administradora, o ônibus foi substituído em aproximadamente 22 minutos, e o sistema de transportes de passageiros no Terminal Metropolitano de Santo André já está normalizado. A ArteSP segue apurando o que pode ter causado o princípio de incêndio.





Trólebus

Trólebus são ônibus elétricos alimentados por meio de uma rede aérea de dois cabos, utilizando duas hastes no teto. Ele roda sobre pneus em vias comuns, sem o consumo de combustível, recebendo eletricidade a todo momento e sem emitir poluentes.

O sistema de trólebus que atende Santo André faz parte do Corredor Metropolitano ABD, que teve seu primeiro trecho operante em 1988. A expansão e conclusão do trecho restante, interligando os municípios de Diadema, São Bernardo do Campo, Santo André e Mauá, ocorreu em outubro de 1990.

De acordo com a ArteSP, o sistema foi concedido à iniciativa privada em 1997, e, em Santo André, utilizam um corredor exclusivo, auxiliando na regularidade e previsibilidade de horários. No total do Corredor ABD, que atende o ABC Paulista e conexões com a capital, operam cerca de 96 trólebus elétricos de forma integrada.