DIVULGAÇÃO / PRF Drogas apreendidas na Via Dutra

Um homem que tentava transportar mais de 80 quilos de skunk foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do município de Resende, na Região Sul Fluminense.





Segundo a PRF, a equipe já realizava um patrulhamento na BR-116 quando abordou um automóvel para fiscalização. Durante essa abordagem, o motorista informou aos policiais que seguia para o município do Rio de Janeiro, trabalhando em uma corrida por aplicativo para a entrega de uma encomenda, que havia sido retirada na cidade de Campinas (SP).

No decorrer da fiscalização, os policiais encontraram diversas embalagens dentro de dois sacos pretos em cima do banco traseiro do veículo. No porta-malas, localizaram outros quatro sacos com o mesmo material. Após a conferência, foram identificados e apreendidos 83 quilos de skunk.

DIVULGAÇÃO / PRF Mais de 80 quilos de skunk foram apreendidos

Segundo a, após a abordagem a ocorrência foi encaminhada à 89ª DP em Resende.





Nesta semana, PFR já apreendeu 1,1 tonelada de maconha na Dutra



A menos de uma semana, no último sábado (1), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) já havia apreendido 1.155 quilos durante uma fiscalização na BR-116, a Rodovia Presidente Dutra, na altura de Queluz, no interior de São Paulo.

A droga estava escondida no compartimento de carga de um caminhão e o motorista foi preso em flagrante.

Durante a vistoria no veículo, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha ocultos no compartimento de carga. Após a pesagem oficial, a carga totalizou 1.155 quilos da droga.

O motorista foi detido no local e conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Cruzeiro (SP), onde a ocorrência foi registrada e serão adotadas as medidas legais cabíveis.





Rodovia Presidente Dutra



A Rodovia Presidente Dutra é um dos principais corredores logísticos do país, ligando os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Além do intenso fluxo de veículos de carga e passeio, a rodovia também é alvo frequente de operações da PRF voltadas ao combate ao tráfico de drogas, contrabando e outros crimes.