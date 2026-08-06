Divulgação/Bombril Fábrica da Bombril

O Ministério Público do Trabalho (MPT) informou que foi aberto um inquérito sobre as condições de trabalho na fábrica da Bombril, em São Bernardo do Campo, São Paulo, após três pessoas terem sido assassinadas no último sábado (1).

Segundo o órgão, relatos de testemunhas e informações veiculadas na imprensa levantaram a possibilidade de o agressor, identificado como Claudio Henrique da Silva, de 33 anos, ter tido desentendimentos com os colegas por um suposto "mau cheiro".

As circunstâncias de sua morte durante a custódia no 2º Distrito Policial estão sendo apuradas pela Corregedoria, enquanto o triplo homicídio segue sob investigação da Polícia Civil.

É necessário averiguar as condições do meio ambiente de trabalho, especialmente no que se refere à saúde mental, a fim de assegurar a saúde das pessoas trabalhadoras e preservar o direito fundamental à saúde e à segurança no trabalho. procuradora do Trabalho Sofia Vilela de Moraes e Silva, responsável pelo inquérito.





















Documentos exigidos pelo MPT

A prestadora de serviços TPC Logística Sudeste S/A e a Bombril S/A deverão apresentar ao MPT os documentos referentes à organização interna e gestão de riscos ocupacionais, previstos na Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1).

Além disso, o inquérito abrange a fiscalização do cumprimento das regras de saúde e segurança pelas empresas.

O iG tentou entrar em contato com a Bombril, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.

*Estagiária sob supervisão



