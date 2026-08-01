Um trabalhador terceirizado matou três colegas durante um ataque na fábrica da Bombril, em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, na manhã deste sábado (01). O crime ocorreu por volta das 5h50, na unidade localizada no bairro Rudge Ramos, às margens da Rodovia Anchieta.
O suspeito, de 33 anos, foi contido por pessoas que estavam no local e levado ao 2º Distrito Policial da cidade. Ele morreu na delegacia. A Polícia Civil investiga o triplo homicídio, enquanto a Corregedoria apura as circunstâncias da morte durante a custódia.
As vítimas foram identificadas como José Guilherme Victoriano de Moura, de 54 anos, que trabalhava como conferente; Edvaldo Santos da Silva, de 44, supervisor; e Douglas de Souza Vieira, de 39, operador de empilhadeira.
Suspeito estava de folga
O homem apontado como autor do ataque foi identificado como Claudio Henrique da Silva. Segundo relatos de testemunhas registrados no boletim de ocorrência, ele também trabalhava como operador de empilhadeira e estava de folga, mas foi até a unidade naquela manhã.
Policiais militares foram chamados para atender à ocorrência. Quando chegaram, encontraram as três vítimas sem vida e o suspeito já rendido. Ele foi conduzido ao distrito policial junto com testemunhas.
Os depoimentos entregues à polícia citam possíveis conflitos anteriores entre o suspeito e dois dos trabalhadores. Também há um relato de que a terceira vítima tentou interromper o ataque. Essas versões ainda serão verificadas durante o inquérito e não tiveram confirmação oficial sobre a motivação do crime.
Claudio morreu depois de ser colocado na carceragem do 2º Distrito Policial. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas constatou a morte no local. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que a Corregedoria da Polícia Civil abriu uma apuração sobre o caso.
A investigação sobre as três mortes ficará sob responsabilidade da equipe de homicídios da Delegacia Especializada em Investigações Criminais de São Bernardo do Campo.
O iG entrou em contato com a Bombril para confirmar as informações e solicitar esclarecimentos sobre o caso. O espaço segue aberto.
A Secretaria de Segurança PPública se manifestou em nota:"A Polícia Civil investiga a morte de três homens, de 39, 44 e 54 anos, ocorrida na manhã deste sábado (1), em uma fábrica no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que o autor de 33 anos, entrou em seu ambiente de trabalho e esfaqueou as vítimas, que faleceram. Ele foi conduzido e ficou detido na carceragem do 2º DP de São Bernardo do Campo, onde atentou contra a própria vida. A Corregedoria da Polícia Civil foi acionada e apura as circunstâncias do suicídio. As investigações prosseguirão, por meio de inquérito policial, pela equipe de homicídios, da DEIC de São Bernardo do Campo."
Já a Prefeitura de São Bernardo do Campo se posicionou da seguinte forma:
"A Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Saúde, informa que o SAMU atendeu ocorrência de múltiplas vítimas por ferimentos por arma branca na manhã deste sábado. Ao chegar ao local, a equipe constatou o óbito de três pessoas. Em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e ao Código de Conduta Ética, não é possível divulgar dados das vítimas."