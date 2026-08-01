Divulgação/Bombril Fábrica da Bombril em São Bernardo do Campo

Um trabalhador terceirizado matou três colegas durante um ataque na fábrica da Bombril, em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, na manhã deste sábado (01). O crime ocorreu por volta das 5h50, na unidade localizada no bairro Rudge Ramos, às margens da Rodovia Anchieta.

O suspeito, de 33 anos, foi contido por pessoas que estavam no local e levado ao 2º Distrito Policial da cidade. Ele morreu na delegacia. A Polícia Civil investiga o triplo homicídio, enquanto a Corregedoria apura as circunstâncias da morte durante a custódia.

As vítimas foram identificadas como José Guilherme Victoriano de Moura, de 54 anos, que trabalhava como conferente; Edvaldo Santos da Silva, de 44, supervisor; e Douglas de Souza Vieira, de 39, operador de empilhadeira.

Suspeito estava de folga

O homem apontado como autor do ataque foi identificado como Claudio Henrique da Silva. Segundo relatos de testemunhas registrados no boletim de ocorrência, ele também trabalhava como operador de empilhadeira e estava de folga, mas foi até a unidade naquela manhã.

Policiais militares foram chamados para atender à ocorrência. Quando chegaram, encontraram as três vítimas sem vida e o suspeito já rendido. Ele foi conduzido ao distrito policial junto com testemunhas.

Os depoimentos entregues à polícia citam possíveis conflitos anteriores entre o suspeito e dois dos trabalhadores. Também há um relato de que a terceira vítima tentou interromper o ataque. Essas versões ainda serão verificadas durante o inquérito e não tiveram confirmação oficial sobre a motivação do crime.

Claudio morreu depois de ser colocado na carceragem do 2º Distrito Policial. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas constatou a morte no local. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que a Corregedoria da Polícia Civil abriu uma apuração sobre o caso.

A investigação sobre as três mortes ficará sob responsabilidade da equipe de homicídios da Delegacia Especializada em Investigações Criminais de São Bernardo do Campo.

O iG entrou em contato com a Bombril para confirmar as informações e solicitar esclarecimentos sobre o caso. O espaço segue aberto.

A Secretaria de Segurança PPública se manifestou em nota:

"A Polícia Civil investiga a morte de três homens, de 39, 44 e 54 anos, ocorrida na manhã deste sábado (1), em uma fábrica no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que o autor de 33 anos, entrou em seu ambiente de trabalho e esfaqueou as vítimas, que faleceram. Ele foi conduzido e ficou detido na carceragem do 2º DP de São Bernardo do Campo, onde atentou contra a própria vida. A Corregedoria da Polícia Civil foi acionada e apura as circunstâncias do suicídio. As investigações prosseguirão, por meio de inquérito policial, pela equipe de homicídios, da DEIC de São Bernardo do Campo."

Já a Prefeitura de São Bernardo do Campo se posicionou da seguinte forma:

"A Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Saúde, informa que o SAMU atendeu ocorrência de múltiplas vítimas por ferimentos por arma branca na manhã deste sábado. Ao chegar ao local, a equipe constatou o óbito de três pessoas. Em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e ao Código de Conduta Ética, não é possível divulgar dados das vítimas."

