Reprodução/CCR Autoban Rodovias Anhanguera e Bandeirantes

A Motiva Autoban anunciou, nesta terça-feira (4) o cronograma de obras que serão realizadas entre os dias 4 e 9 de agosto no Sistema Anhanguera-Bandeirantes. As intervenções atingem pontos estratégicos das rodovias e têm como objetivo ampliar a capacidade viária, modernizar estruturas e reforçar a segurança dos motoristas.

As obras podem afetar o trajeto de diversas pessoas que utilizam as rodovias e, por isso, a concessionária recomenda que os motoristas programem seus deslocamentos e acompanhem as condições de tráfego pelos canais de atendimento disponibilizados pela Motiva.

Principais intervenções

Entre as obras que serão realizadas, está a operação especial que será feita no km 167+800 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Cordeirópolis, município paulista na região da cidade de Piracicaba. Para que a intervenção seja realizada, a via terá interdições alternadas nos dois sentidos, permitindo o alargamento da OAE (Obra de Arte Especial) da SP 310 (Rodovia Washington Luís) sobre a Rodovia dos Bandeirantes.

Em São Paulo, a passarela localizada no km 19 passa por readequação de gabarito, elevando sua altura de 5,40 para 5,70 metros, sem comprometer a circulação de pedestres, uma vez que somente metade do vão, que hoje conta com 2,5 metros, será interditado. A obra começou no dia 6 de abril deste ano e tem previsão de durar cinco meses.





Na Rodovia Anhanguera (SP-330), seguem os trabalhos de drenagem no km 86+200, que exigem a interdição de uma faixa no acesso da Rodovia Magalhães Teixeira. A obra busca garantir o escoamento adequado das águas pluviais e preservar o pavimento, garantindo a segurança de quem utiliza a via.

Ainda na Anhanguera, no km 130, estão sendo implantadas caixas de contenção para produtos perigosos, em atividades realizadas durante a madrugada, entre 22h e 5h, com bloqueios pontuais do acostamento.

Outro ponto de atenção é o trecho entre os kms 47 e 50 da Rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí, cidade na Região Metropolitana de São Paulo, onde uma faixa adicional no sentido interior está sendo construída. Para viabilizar os trabalhos, o retorno operacional do km 49 permanecerá interditado, e deve ser liberado até junho de 2027.



O Sistema Anhanguera-Bandeirantes

O complexo rodoviário Anhanguera-Bandeirantes é uma das principais vias de transporte do Estado de São Paulo, interligando cidades estratégicas e garantindo o fluxo constante da população e de mercadorias. Ele conecta diretamente as regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas, dois dos centros econômicos mais dinâmicos do país. Além de sua relevância para a indústria e o agronegócio, o sistema também serve como porta de entrada para destinos turísticos do interior paulista. O Sistema Anhanguera-Bandeirantes atende cerca de 955 mil veículos diariamente.

Sob a gestão da Concessionária Motiva desde em maio de 1998, o sistema abrange as rodovias Anhanguera (SP-330) e Bandeirantes (SP-348), além de trechos de ligação como a Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300), entre os km 62 e 64, e a Adalberto Panzan (SPI-102/330), entre os km 1 e 7. A responsabilidade da administração inclui ainda a manutenção de aproximadamente 6 km da Marginal Tietê, no trecho que conecta a Rodovia dos Bandeirantes ao Cebolão.

