Resolução melhorada com IA/ Reprodução redes sociais Momento em que jogador do SPFC atropela e mata idoso

O lateral-esquerdo Nicolas Bosshardt, de 19 anos, jogador do São Paulo, foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (03) após atropelar e matar um idoso de 84 anos em Barueri, na Grande São Paulo. Imagens registraram o momento do atropelamento.

Nicolas Bosshardt, jogador do São Paulo, é preso suspeito de atropelar e matar idoso. Câmera de segurança da Alameda Rio Negro, em Barueri (SP) registra momento do acidente.

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O atleta permaneceu no local após a batida, acionou o resgate e prestou depoimento à polícia. Ele estava acompanhado de outros dois jogadores do São Paulo, Igor Felisberto e Ryan Francisco, que também haviam saído de um shopping da região.

Momento do atropelamento

Nicolas Bosshardt foi liberado nesta terça-feira (04) após passar por audiência de custódia. A defesa do jogador afirma que ele não ingeriu bebida alcoólica e que sua carteira de habilitação está regular.

As imagens mostram o momento em que o veículo conduzido pelo jogador atinge o idoso enquanto ele atravessava a via. Após a colisão, o homem ficou gravemente ferido. O socorro foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

Testemunha relata possível racha

Segundo informações divulgadas pelo ge, o boletim de ocorrência reúne o relato de uma testemunha que afirmou ter visto os carros dos jogadores em alta velocidade e levantou a possibilidade de que eles estivessem disputando um racha antes do atropelamento.

A hipótese, porém, foi negada pelos atletas durante os depoimentos prestados à polícia.

Nicolas afirmou que não havia consumido bebida alcoólica e disse que um aplicativo instalado no celular monitora o trajeto e a velocidade do veículo. De acordo com o registro apresentado pelo jogador, o carro estaria a aproximadamente 50 km/h no momento do acidente.

As circunstâncias da colisão ainda são investigadas pelas autoridades.

Jogador prestou socorro

Após o atropelamento, Nicolas permaneceu no local até a chegada do atendimento. O jogador também compareceu à delegacia acompanhado dos colegas de clube para prestar esclarecimentos.

O SPFC informou que a CNH do atleta estava regular e que não foi constatado consumo de bebida alcoólica.

Em nota, o clube lamentou a morte do pedestre, manifestou solidariedade aos familiares e disse que vai acompanhar a investigação por meio do departamento jurídico.





Defesa diz que idoso atravessava fora da faixa

A defesa de Nicolas afirma que o idoso atravessava a rua fora da faixa de pedestres e em um ponto considerado inadequado para a travessia.

Segundo os advogados, o jogador prestou assistência imediatamente após o acidente, acionou o resgate e depois foi à delegacia.

A defesa também reforçou que não houve consumo de álcool e afirmou que vai acompanhar a apuração para demonstrar a inocência do atleta.

Nicolas joga no São Paulo

Nicolas Bosshardt é lateral-esquerdo e integra o elenco do São Paulo. Aos 19 anos, o jogador já participou de partidas pelo clube na temporada de 2026.

O caso aconteceu após o atleta deixar um shopping na região de Barueri. A polícia agora apura as circunstâncias do atropelamento, incluindo a velocidade dos veículos e a dinâmica da colisão.