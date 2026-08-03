Reprodução/Agência SP Trens da CPTM; ferroviários avaliam paralisação

Ferroviários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil (STEFZCB), se reuniram no final de tarde desta segunda-feira (3) e decidiram cruzar os braços a partir da 0h desta terça (4). O indicativo de paralisação foi aprovado na semana passada e a assembleia desta noite foi marcada para a categoria avaliar a proposta apresentada pelo Governo de São Paulo.

O movimento envolve três linhas de trens metropolitanos do sistema de transporte de São Paulo: 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, os ramais que ligam o centro de São Paulo às cidades do Alto Tietê.. A greve ocorre em meio às discussões sobre o futuro dos empregados após a concessão das três à iniciativa privada.

A Linha 11–Coral liga a região central da capital paulista ao município de Mogi das Cruzes. Ela atende importantes estações como Luz, Brás e Estudantes, cruzando a Zona Leste da cidade. Já a Linha 12–Safira liga a Estação Brás (na capital) à Estação Calmon Viana (em Poá). Possui cerca de 39 quilômetros de extensão e 13 estações. E a linha 13-Jade liga a cidade de São Paulo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, com 12,2 km de extensão

O serviço apresentou problemas no período em que estas linhas ficaram sob concessão da concessionária Trivia Trens, que assumiu as linhas no último dia 21 de julho. Por conta das falhas operacionais e reclamações de usuários, depois de três dias de concessão, a CPTM assumiu novamente a operação dos trajetos, por tempo limitado, por ordem o Governo de São Paulo.

O restante da malha ferroviária e metroviária não faz parte da paralisação conduzida pelos ferroviários, ou seja, não será impactado pelo movimento.

Reivindicações

O sindicato reivindica garantias para empregos e direitos trabalhistas na transição para a concessionária. Além disso, defende a continuidade da experiência técnica dos profissionais da companhia, argumentando que o conhecimento acumulado pelos empregados contribui para a segurança e a qualidade do transporte prestado aos passageiros.





As linhas transportam cerca de 1 milhão de passageiros diariamente, de forma conjunta, e deslocam a população de diferentes cidades até regiões importantes da capital, com diversas interligações com outras linhas de trem e metrô.

Dentre as linhas concedidas, está o maior trajeto de trem, que também é o mais movimentado, de São Paulo, a linha 11-Coral.

A última grande greve do Metrô e da CPTM em São Paulo, registrada em novembro de 2023, provocou impactos em toda a capital paulista e atingiu milhões de passageiros logo nas primeiras horas da manhã.

Em diversos terminais de ônibus e pontos próximos às estações fechadas, passageiros enfrentaram longas filas, ônibus lotados e alta nos preços dos aplicativos de transporte.



