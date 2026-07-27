Governo de São Paulo Trens da CPTM

Funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) anunciaram uma paralisação prevista para a próxima terça-feira (04), a partir da meia-noite. A decisão foi aprovada pelo Sindicato dos Ferroviários da Central do Brasil, após uma assembleia realizada na sexta-feira (24)

A decisão foi tomada por trabalhadores das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, depois dos problemas que marcaram os três dias em que as linhas ficaram sob concessão da concessionária Trivia Trens; a CPTM assumiu novamente, por tempo limitado, a operação dos trajetos, incluindo o Expresso Aeroporto, por ordem o Governo de São Paulo.

Segundo o Sindicato dos Ferroviários, a principal queixa dos trabalhadores é acerca da insegurança quanto à manutenção dos empregos dos funcionários da empresa estatal após o período de 90 dias em que a mesma estará responsável pela operação das linhas; o sindicato também afirma que os funcionários foram convocados para assumir a operação de uma forma emergencial e sem nenhum tipo de definição sobre a continuidade dos contratos.

Por mais que haja uma insegurança quanto aos cargos, a devolução das linhas para a CPTM também destacou a importância do transporte público, de acordo com os sindicalistas, por isso, quatro reivindicações foram divulgadas pela assembleia. São elas: Reestatização das linhas privatizadas; garantia de todos os empregos na CPTM; prazo até 31 de julho para que o Governo apresente uma proposta oficial; e aprovação do Projeto de Lei 730/2025 na Assembleia Legislativa com apoio do Estado.





O Projeto de Lei nº 730/2025, tem como objetivo evitar demissões em massa de funcionários públicos, uma vez que permite o aproveitamento de empregados da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) em órgãos públicos diretos ou indiretos, como o Metrô.

A greve ainda deve ser confirmada caso o Governo do Estado não atenda esses requerimentos até a data estipulada, com uma assembleia se reunindo no dia 3 de agosto para iniciar a paralisação no dia 4, por tempo indeterminado.

A concessão

A concessionária Trivia Trens assumiu oficialmente as linhas 11-Coral, 12-Safira, 13-Jade e Expresso Aeroporto nos dia 21 de julho de 2026, sendo responsável pela operação geral de todas as linhas; a concessão durou 3 dias.

O período foi marcado por falhas operacionais, variando de pequenos atrasos, que geraram um fluxo ainda maior na linha 11-Coral durante o horário de pico, até um curto circuito em um trem da linha 12-Safira, que pegou fogo na última quinta-feira (23); neste caso, tanto a linha 12-Safira quanto a linha 13-Jade ficaram com a circulação de trens suspensa por um longo período, e a velocidade dos trens da linha 11-Coral foi afetada.

Após as falhas, a CPTM voltou a administrar as linhas na sexta-feira (24) por um período de 90 dias.



As linhas transportam entre 900 mil e 1 milhão de passageiros diariamente, de forma conjunta, e deslocam a população de diferentes cidades até regiões importantes da capital, com diversas interligações com outras linhas de trem e metrô. Dentre as linhas concedidas, está o maior trajeto de trem, que também é o mais movimentado, de São Paulo, a linha 11-Coral.