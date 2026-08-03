NASA/Keegan Barber Eclipse solar total

O mês de agosto será marcado por dois eclipses astronômicos, mas apenas um deles poderá ser observado no Brasil. Enquanto o eclipse solar total previsto para o dia 12 será visível apenas em partes da Europa, do Atlântico Norte e do Ártico, o eclipse lunar parcial dos dias 27 e 28 poderá ser acompanhado em todo o território brasileiro, desde que as condições do tempo sejam favoráveis.

As informações foram divulgadas pelo Observatório Nacional. Segundo a Agência Espacial Americana (NASA), o primeiro fenômeno será o primeiro eclipse solar total registrado em mais de dois anos e deve atrair observadores de diferentes países.

Eclipse solar total não será visto no Brasil

O eclipse solar total acontece quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, bloqueando completamente a luz solar para quem estiver na chamada faixa de totalidade.

No dia 12 de agosto, o fenômeno poderá ser observado em regiões da Groenlândia, Islândia, norte da Espanha, parte de Portugal e áreas do Oceano Atlântico. Também haverá visibilidade parcial em países da Europa, norte da África, Canadá e norte dos Estados Unidos.

No entanto, o Brasil ficará completamente fora da área de observação.

Quem quiser acompanhar o evento poderá assistir à transmissão ao vivo promovida pela NASA, prevista para começar às 13h15 (horário de Brasília).

Eclipse lunar poderá ser visto em todo o país

Já entre a noite de 27 de agosto e a madrugada de 28 de agosto, os brasileiros terão a oportunidade de observar um eclipse lunar parcial.

Divulgação/Daniel Henrion/IAU OAE - International Astronomical Union Fases do eclipse lunar





Segundo o Observatório Nacional, cerca de 93% do disco da Lua ficará encoberto pela umbra, a parte mais escura da sombra projetada pela Terra. Embora tecnicamente seja um eclipse parcial, a cobertura será tão extensa que o fenômeno deverá se parecer visualmente com um eclipse total.

A fase parcial está prevista para começar por volta das 23h33 do dia 27, com o momento de maior cobertura ocorrendo durante a madrugada seguinte.

Diferentemente dos eclipses solares, a observação do eclipse lunar não exige qualquer equipamento especial nem proteção para os olhos, podendo ser feita a olho nu em locais com céu limpo.

Como observar um eclipse solar com segurança

Especialistas alertam que nunca é seguro olhar diretamente para o Sol durante um eclipse sem proteção adequada. A observação deve ser feita apenas com óculos certificados para eclipses ou equipamentos equipados com filtros solares específicos.

Óculos de sol comuns não oferecem proteção suficiente e podem causar danos graves à visão. Também não é recomendado utilizar telescópios, binóculos ou câmeras sem filtros apropriados voltados para observação solar.

De acordo com a NASA, os raios solares se concentram ao passar por um dispositivo óptico, e essa concentração pode fazer com que eles queimem o filtro dos seus óculos ou do visor, causando danos oculares graves.





Saiba quando será o próximo grande eclipse visto no Brasil

De acordo com o Observatório Nacional, o eclipse lunar de agosto será o último de grande magnitude visível do Brasil até o fim desta década. Em 2027, os eclipses lunares previstos serão apenas penumbrais, quando a Lua passa pela região menos escura da sombra terrestre, produzindo um escurecimento discreto.

O próximo eclipse lunar total observável do território brasileiro está previsto apenas para 2029.