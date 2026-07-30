Divulgação/Governo de SP Chuva em São Paulo

São Paulo se prepara para a passagem de uma frente fria que aumenta a instabilidade atmosférica em grande parte do estado nesta quinta-feira (30), diminuindo as temperaturas, trazendo rajadas de vento e chuvas isoladas.

Segundo as estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas na capital paulista, os termômetros da madrugada marcaram 13,4°C de temperatura média, e umidade relativa estava em torno dos 93%. As próximas horas devem seguir com muitas nuvens no céu, com o sol aparecendo brevemente; a máxima prevista é de 24ºC.

Não há previsão de chuva significativa na capital, diferentemente do resto do estado, que pode registrar pancadas mais fortes, com raios e rajadas de vento de intensidade moderada à forte. Essa combinação eleva o potencial de alagamentos temporários, queda de energia e queda de galhos e árvores.

Rajadas de vento

As rajadas ocasionais de vento preocupam os moradores de diversas cidades na última quarta-feira (29), acionando alertas severos da Defesa Civil pelo sistema Cellbroadcast em quase todo o estado.

No litoral paulista, os primeiros alertas foram emitidos às 13h, e recomendaram que as pessoas procurassem abrigo e não se alojassem embaixo de árvores e postes. Até as 16h40 do mesmo dia, foram registradas rajadas de vento de até 124,9 km/h, nas cidades de Itaporanga e Itaí. Na cidade portuária de Santos, os ventos chegaram a 83,7 km/h.





Às 13h48, um novo alerta foi emitido, mas dessa vez, para a Região Metropolitana de São Paulo, por conta do agravamento das condições; na capital, as rajadas atingiram 75,3 km/h.

O Gabinete de Crise já havia sido reunido na terça-feira (28), para prevenir eventuais problemas que a frente fria causaria e permanece mobilizado para monitorar as condições meteorológicas e auxiliar a população. O Gabinete integra representantes das principais instituições estaduais, concessionárias de energia elétrica, órgãos reguladores, polícias e Corpo de Bombeiros,que acompanham o cenário em tempo real.

Três mortes foram registradas no estado em decorrência da ventania extrema, nas cidades de Santos, Cesário Lange e São Sebastião. Em nota, a Defesa Civil do Estado de São Paulo lamenta profundamente as fatalidades e se solidariza com os familiares e amigos das vítimas.

O resto da semana

A frente fria se afasta nesta sexta-feira (31), e o mês de julho deve terminar sem previsão de chuva, com uma dia marcado pelo sol entre muitas nuvens. As máximas ainda não devem aumentar muito, se mantendo na casa dos 25ºC e as mínimas atingem os 14°C. Os valores de umidade relativa do ar seguem mais altos que os do início da semana, se mantendo entre 50% e 95%.

No final de semana, as máximas já devem aumentar novamente, atingindo 26ºC no sábado (01) e 27ºC no domingo (02).

Confira o clima da semana segundo a Defesa Civil de São Paulo:

- Quinta-feira (30): mínima de 16°C e máxima de 20°C. Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde

- Sexta-feira (31): mínima de 15°C e máxima de 23°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Sábado (01): mínima de 15°C e máxima de 26°C. Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer

- Domingo (02): mínima de 15º e máxima de 27º. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

