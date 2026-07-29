Inmet/Reprodução SP, RJ e PR estão sob alerta de perigo do Inmet

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para os moradores de diversas cidades do estado, avisando sobre fortes rajadas de vento nesta quarta-feira (29) e quinta-feira (30).

A mensagem divulgada recomenda que a população procure abrigo e evite se expor a áreas descobertas ou que podem representar algum risco iminente, como embaixo de árvores e postes, confira:



Arquivo pessoal Alerta da Defesa Civil na quarta-feira (29)





O primeiro alerta foi disparado às 13h para os municípios litorâneos; cerca de 40 minutos depois, um novo alerta foi emitido para os moradores da capital e da região metropolitana.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta de perigo para cidades na costa do estado, como Guarujá, Ilhabela e Itanhaém. Os ventos podem chegar a 90km/h tanto no litoral, quanto na região metropolitana; em outras cidades do interior do estado, as rajadas variam entre 50 e 70km/h. Até o momento, as cidades do litoral já registraram valores maiores do que o previsto, como a cidade de Taquarituba, que teve ventos de 117 km/h.



O vento assusta moradores

As rajadas já começaram a se mostrar presentes em diversas regiões. Em suas redes sociais, a Defesa Civil divulgou vídeos de câmeras de monitoramento que mostram os ventos fortes no litoral.

Em outro registro, feito na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, é possível ver a força das rajadas através do movimento das árvores em um condomìnio, confira as imagens:





As fortes rajadas de vento aparecem devido a uma frente fria que avança pelo litoral e, além dos ventos, a Defesa Civil afirma que o fenômeno pode provocar também chuvas fortes e rápidas, acompanhadas de descargas elétricas e queda de granizo.



Recomendações da Defesa Civil à população

O órgão orienta a população a redobrar a atenção durante este período de instabilidade. Além das informações divulgadas no alerta, a Defesa Civil do Estado também recomenda que objetos soltos em quintais, varandas e áreas externas sejam recolhidos ou fixados, para que não haja chance deles serem arremessados pelos ventos.

Para os motoristas, a recomendação é que a atenção seja redobrada nas rodovias, por conta do risco de queda de árvores ou de objetos que podem ser arremessados sobre a pista Também é necessário se precaver nas áreas onde estão previstas chuvas intensas, tendo em vista a redução da visibilidade durante as pancadas.













