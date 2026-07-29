Reprodução / Ecovias O pórtico da Rodovia dos Imigrantes no sentido norte será reposicionado para a região do km 38, enquanto o pórtico do sentido sul permanecerá na altura do km 29 e o equipamento da Anchieta será mantido no km 33

O Governo de São Paulo adiou o início da cobrança do pedágio eletrônico no sistema free flow nas rodovias Anchieta e Imigrantes. A implantação estava prevista para começar em 01 de agosto, mas foi suspensa por tempo indeterminado após a decisão de alterar a localização de um dos pórticos de cobrança.

Até que a mudança seja concluída, os motoristas continuarão pagando a tarifa nas atuais praças de pedágio, com cancelas, como acontece hoje. Ainda não há uma nova data para o início da operação do sistema eletrônico.

O que motivou o adiamento

A decisão foi tomada depois de reclamações e manifestações de moradores de São Bernardo do Campo, que afirmavam que a posição de um dos pórticos poderia gerar cobrança em deslocamentos locais, especialmente na região do Pós-Balsa.

Com isso, o Governo do Estado decidiu transferir o pórtico instalado na pista da Rodovia dos Imigrantes, no sentido capital, para a região do km 38. Já o equipamento da pista sentido litoral permanecerá no km 29, enquanto os dois pórticos da Via Anchieta serão mantidos no km 33. Segundo o governo, a alteração busca tornar a cobrança mais justa e preservar os deslocamentos de quem utiliza a rodovia em trajetos curtos.

Como funciona o free flow

O sistema free flow elimina as tradicionais praças de pedágio. Em vez de parar ou reduzir a velocidade, o motorista passa por pórticos equipados com câmeras e sensores que identificam a placa do veículo ou a TAG eletrônica.

Após a passagem, a cobrança é feita automaticamente. Quem utiliza TAG recebe a cobrança diretamente pela operadora. Já os demais motoristas precisam consultar e pagar a tarifa pelos canais disponibilizados pela concessionária dentro do prazo estabelecido, evitando multas por evasão de pedágio.

Tarifa será dividida

Quando o novo modelo entrar em funcionamento, a cobrança deixará de ser concentrada apenas na descida da Serra do Mar.

A tarifa, atualmente paga em um único ponto, será dividida entre os dois sentidos da viagem. Assim, quem descer para o litoral pagará metade do valor e quem retornar à capital quitará a outra metade. Até lá, permanece em vigor o sistema atual de cobrança nas praças existentes.

O que muda para os motoristas

Na prática, nada muda por enquanto. Os motoristas que utilizam o Sistema Anchieta-Imigrantes continuarão encontrando as cabines de pedágio e realizando o pagamento normalmente.

Enquanto o novo cronograma não é divulgado, os pórticos já instalados permanecerão sendo utilizados apenas para monitoramento do tráfego. A expectativa é que o Governo de São Paulo anuncie uma nova data para o início da cobrança após a conclusão das mudanças na infraestrutura.