Foto: PCPR/Divulgaçao Segundo a investigação, o alvo tinha envolvimento com tráfico de drogas, mas saiu segundos antes do crime acontecer

O empresário Hugo Gabriel Moll, de 39 anos, foi morto por engano ao sair de uma barbearia em Ponta Grossa (PR), concluiu a Polícia Civil do Paraná (PCPR) após investigações. Ele chegou ao local dez segundos após a saída do verdadeiro alvo. Cinco pessoas foram presas nesta terça (28) após a conclusão do inquérito.

Um homem invadiu o estabelecimento ecom arma de fogo que mataram o empresário. O barbeiro e proprietário, João Vitor Pereira, foino tórax, mas

Com ajuda da Polícia Militar, a Polícia Civil prendeu cinco suspeitos pelo homicídio do empresário e a tentativa de homicídio contra o barbeiro.

De acordo com o delegado da PCPR, Luís Gustavo Timossi, o barbeiro foi alvo dos disparos em uma tentativa de eliminação de. O crime aconteceu no dia 19 de junho deste ano, no bairro Cará-Cará.

As investigações apontaram que o Hugo foi morto por engano, já que esses criminosos desejavam matar um indivíduo que ostenta no anotações criminais pela prática de traficança de drogas e que havia deixado a barbearia instantes antes do crime. delegado da PCPR, Luís Gustavo Timossi

O alvo original do crime, que não teve a identidade divulgada, teria envolvimento em





Conforme a apuração da PCPR , um homem, de 34 anos, seria o responsável por organizar a ação criminosa. Outro investigado, de 24, teria fornecido a arma utilizada e ajudado com o transporte até o local.





Um terceiro suspeito, de 27, é apontado como responsável por monitorar o alvo e conduzir o veículo utilizado na fuga. Em relação aos outros dois investigados, de 25 e 19 anos, a PCPR informou que a participação de cada um ainda será detalhada após a conclusão mais investigações.

Todos foram encaminhados para uma penitenciária.