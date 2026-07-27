Polícia Rodoviária Federal Acidente na BR-116 deixa cinco mortos e seis feridos em MG

Cinco pessoas morreram e outras seis ficaram feridas em um grave acidente registrado na manhã desta segunda-feira (27) na BR-116, em Caraí, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais . A batida frontal envolveu um automóvel e uma van da Prefeitura de Rubim, cidade no interior mineiro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 6h20, no km 204 da rodovia. Das cinco vítimas fatais, quatro estavam no carro de passeio e uma ocupava a van da prefeitura.

Além das mortes, a batida deixou quatro pessoas com ferimentos graves e duas com lesões leves. As vítimas sobreviventes foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico.

Prefeitura lamenta morte de servidora

Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Rubim confirmou a morte da servidora Simone Pereira Santos, que estava na van envolvida no acidente.

O município manifestou pesar pela perda e prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho da servidora.

"Em nome da Administração Municipal, expressamos nossos mais sinceros sentimentos e nos unimos à família enlutada neste momento de luto", informaram na nota de pesas no Instagram.

Procurada pelo iG, a Prefeitura informou que, até o momento, ainda não possui informações consolidadas sobre as demais vítimas da ocorrência e como aconteceu o acidente.

Perícia foi acionada

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que equipes da perícia oficial e o rabecão foram deslocados para o local do acidente.

Os corpos das vítimas serão encaminhados ao Posto Médico-Legal de Teófilo Otoni (MG), onde passarão por exames de necropsia. Já os feridos receberam atendimento médico após serem resgatados.

A corporação ressaltou que a ocorrência permanece em andamento e que, neste momento, a apuração sobre a dinâmica do acidente está sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal.

Polícia Civil Acidente na BR-116 deixa cinco mortos no Vale do Jequitinhonha





Circunstâncias ainda serão investigadas

Conforme a PRF, a batida foi frontal e envolveu um automóvel e uma van que trafegavam pela BR-116. Até o momento, as causas do acidente não foram divulgadas e serão investigadas.

A rodovia permaneceu com atendimento das equipes de emergência durante a ocorrência, enquanto os trabalhos periciais eram realizados no local.





Até a publicação desta reportagem, as autoridades ainda não haviam divulgado a identidade das demais vítimas fatais nem atualizado o estado de saúde dos feridos.