CDHU/SDUH/ Governo do Estado Empreendimento da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo abriu, nesta segunda-feira (20), as inscrições de famílias interessadas na compra do primeiro imóvel na capital.

Mil famílias serão selecionadas para habitar diferentes unidades, distribuídas por 15 empreendimentos localizados em todas regiões da capital: nas Zonas Norte, Sul, Leste e Oeste, além do centro histórico e expandido.

Requisitos para inscrição

Os interessados devem ter renda uma mensal comprovada de um a dez salários mínimos, e não podem ser proprietários de nenhum imóvel. É necessário tembém morar ou trabalhar há pelo menos cinco anos na capital de São Paulo e não ter sido atendido por nenhum outro programa habitacional.

Marcelo Branco, Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, afirma que esses critérios são uma maneira de priorizar quem mais necessita.

Trata-se de uma ação inédita. Com isso, direcionamos para públicos prioritários, que têm maior vulnerabilidade, como é o caso de famílias com crianças. Outro ponto é que famílias tendem a criar vínculos com o território, o que funciona como vetor de desenvolvimento urbano. Por isso também pontuamos quem já mora próximo aos empreendimentos oferecidos. É um jeito de dar um sentido de justiça social à política pública que não seja apenas a sorte na hora da realização do sorteio. Marcelo Branco, Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação









Em outros momentos o escolha das famílias foi realizada através de um sorteiro, desta vez, a seleção siguirá critérios objetivos e previamente estabelecidos no edital. Esses critérios irão priorizar famílias com crianças na primeira infância (do nascimento até os 6 anos de idade), casais jovens, famílias que já recebem auxílio moradia da CDHU, e famílias que já moram ou trabalham há menos de 1,5 km de um empreendimento oferecido.





Os empreendimentos

As cartas de crédito disponíveis para compra são referentes a 15 empreendimentos e m construção ou ainda na planta, No total, são 639 unidades de Habitação de Interesse Social - 1 (HIS-1), para famílias com renda de até três salários mínimos; 291 unidades de HIS-2 para famílias com renda de três a seis salários mínimos; e 70 unidades de Habitação de Mercado Popular (HMP), para quem tem renda entre seis e dez salários mínimos.

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo atua como um agente financeiro durante a compra do apartamento, apresentando um financiamento por meio de Carta de Crédito Associativa (CCA). As prestações do pagamento são calculadas de acordo com a renda da família, sem a incidência de juros para famílias com renda de até cinco salários mínimos.

As famílias são isentas de qualquer encargo financeiro durante a fase das obras, e a primeira prestação é paga 30 dias depois que as chaves são entregues aos novos encarregados.

Como participar

As inscrições estão disponíveis no site da CDHU, clicando aqui, e ficaram abertas até o dia 30 deste mês.

Os interessados em participar devem entrar no site, clicar em “Clique aqui e Participe”, ler atentamente as regras e em seguida deve selecionar o número do edital e/ou o empreendimento para o qual deseja se inscrever.

Um código de acesso será enviado por SMS ou e-mail, esse código deve ser usado para validação no menu “validar meu código de acesso”. Após esta etapa o formulário de inscrição fica disponível, nele, todos os campos precisam ser preenchidos.

No fim da inscrição, os dados cadastrados pela família e o número da inscrição serão enviados por e-mail.

