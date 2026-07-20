Ciete Silvério/ Prefeitura de São Paulo Dia de Sol na Avenida Paulista

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu diversos alertas depois da umidade relativa do ar ficar abaixo de 30%. Os avisos orientavam a população a intensificar a hidratação e evitar a prática de exercícios físicos ao ar livre durante os períodos mais quentes e secos do dia.

A orientação segue nesta segunda-feira (20), que teve um amanhecer frio e com céu claro, registrando uma média de 15ºC, mas que conta com o predomínio de sol no decorrer do dia. Sem previsão de chuva e com a temperatura máxima chegando facilmente aos 27°C, os percentuais mínimos de umidade do ar, permanecem em torno dos 30% e abaixo desse valor em alguns bairros.

Na terça-feira (21), a previsão segue o mesmo padrão, com temperaturas mínimas baixas próximas à madrugada, mas com a máxima podendo alcançar 28ºC, mantendo a umidade baixa e o sol constante durante o dia inteiro.

Tempo Seco

A condição deve seguir firme pelos próximos dias, como resultado da atuação de um bloqueio atmosférico que causa um “veranico” em grande parte do Estado de São Paulo. Durante os horários de maior aquecimento, às tardes, os índices de umidade relativa do ar podem atingir níveis críticos.





Casos assim representam uma situação maléfica à saúde, uma vez que dificulta a respiração e favorece a desidratação; a combinação de tempo seco com baixa umidade, também aumenta o risco de incêndios florestais em áreas de vegetação ressecada.

A Defesa Civil recomenda que, durante esses períodos de tempo seco, a população se hidrate constantemente e evitar atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes, além de reduzir a exposição prolongada ao sol e tentar ao máximo umidificar os ambientes fechados. A entidade também orienta a população a não realizar queimadas e não descartar bitucas de cigarro ou outros materiais que possam provocar focos de incêndio em áreas de vegetação.

Próximos dias

Mais para o final da semana, entre a quinta-feira (23) e a sexta-feira (24), uma frente fria avança no litoral paulista, afetando o clima da capital. As temperaturas irão cair e os dias contarão com chuvas fortes que duram poucas horas.

As madrugadas seguirão o mesmo padrão, variando entre 12ºC e 14ºC, mas as máximas previstas não passam dos 23ºC no final de semana.

Confira o clima da semana segundo a Defesa Civil de São Paulo:

-Segunda-feira (20): mínima de 13°C e máxima de 27°C. Sol com algumas nuvens ao longo do dia.

-Terça-feira (21): mínima de 14°C e máxima de 28°C. Sol e muitas nuvens à tarde, sem previsão de chuva.

- Quarta-feira (22): mínima de 12°C e máxima de 25°C. Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol.

- Quinta-feira (23): mínima de 13°C e máxima de 18°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

- Sexta-feira (24): mínima de 12°C e máxima de 16°C. Chuva forte de manhã, aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite

- Sábado (25): mínima de 14°C e máxima de 22°C. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde.

- Domingo (26): mínima de 13º e máxima de 23º. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado.

