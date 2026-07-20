Reprodução/redes sociais Raelyson da Silva

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante após a morte do filho, de seis anos, em Itapiranga, no interior do Amazonas. Segundo a Polícia Civil, o menino, identificado como Raelyson da Silva, foi atingido por uma faca que estava dentro de uma mochila usada pelo pai durante um castigo, no último sábado (18).

O homem apresentou versões diferentes sobre o ferimento. Primeiro, afirmou que a criança havia caído sobre uma faca. Horas depois, disse que atingiu o filho com a mochila e que não se lembrava de ter guardado duas facas dentro dela. A polícia pediu a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

*ALERTA DE GATILHO: A reportagem contém relato de violência contra criança.

Conteúdo gerado por IA Como identificar sinais de violência contra crianças









A criança chegou a ser levada para uma unidade hospitalar de Itapiranga, mas não resistiu. A equipe médica acionou a polícia após identificar que o menino havia sofrido um ferimento causado por arma branca.

Pai mudou versão sobre o ferimento

De acordo com a Polícia Civil, o homem alegou inicialmente que o filho havia sofrido um acidente dentro de casa. Ele declarou que o menino caiu sobre uma faca.

Durante os trabalhos dos policiais, porém, o pai alterou o depoimento. Ele contou que decidiu castigar a criança por desobediência e usou uma mochila para atingi-la.

Ainda segundo o relato apresentado pelo homem, duas facas usadas em uma pescaria no dia anterior estavam guardadas na mochila. Ele afirmou que havia esquecido os objetos dentro da bolsa.

Uma das facas causou o ferimento nas costas do menino, segundo a versão informada pela polícia. As circunstâncias da morte ainda são investigadas.

Polícia pede prisão preventiva

O homem foi preso por agentes da 38ª Delegacia Interativa de Polícia de Itapiranga, com apoio da Polícia Militar do Amazonas. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado.

A delegacia pediu à Justiça que a prisão seja convertida em preventiva. O investigado deverá passar por audiência de custódia e poderá ser transferido para uma unidade prisional em Itacoatiara, também no Amazonas.

A investigação deverá confrontar os depoimentos com laudos e outros elementos reunidos no local. A polícia ainda não divulgou se havia registros anteriores de violência envolvendo a família.

A classificação do crime e a responsabilidade penal do pai ainda dependerão da conclusão do inquérito, da manifestação do Ministério Público e das decisões da Justiça.