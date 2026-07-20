Reprodução Viatura Corpo de Bombeiros

Um incêndio em uma residência deixou um homem morto em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. Ninguém foi preso. O caso foi registrado no último sábado (18).

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para uma ocorrência de incêndio em residência, na Rua Tereza Rodrigues da Silva, no bairro Itatinga, por volta das 12h. A casa ficava aos fundos do imóvel.

No local, os bombeiros encontraram um homem de 54 anos. Ele estava sobre uma cama, já em estado de carbonização.

A Polícia Civil foi acionada e vai investigar o caso.

Em nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) confirmou a investigação e afirmou que o fogo foi controlado pelos moradores, antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

As informações preliminares indicam, segundo a SSP, que o incêndio pode ter sido provocado por um acidente doméstico.

Ainda segundo a SSP, a vítima teve a morte confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após os atendimentos iniciais da ocorrência, a área foi isolada para o trabalho da perícia, conforme informou a secretaria.

O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver. Veja nota na íntegra:

"Um homem de 56 anos foi encontrado morto após um incêndio em uma residência na tarde de sábado (18), no bairro Itatinga, em São Sebastião. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, constataram que as chamas já haviam sido controladas por moradores. Durante a vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros, a vítima foi localizada sem vida no interior do imóvel.

Equipes do SAMU compareceram ao local e constataram o óbito. A área foi preservada para os trabalhos da perícia técnico-científica, e foram requisitados exame necroscópico e perícia no local para apuração das circunstâncias da morte. Policiais civis acompanharam os procedimentos iniciais.

As informações preliminares indicam que o incêndio pode ter sido provocado por um acidente doméstico, hipótese que será apurada no decorrer das investigações.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de São Sebastião como morte suspeita e encontro de cadáver. As investigações prosseguem para esclarecimento dos fatos."





