Reprodução/Google Hospital Evangélico de Sorocaba

Um recém-nascido foi encontrado vivo dentro de uma lixeira no banheiro feminino do pronto-socorro de um hospital particular em Sorocaba, no interior de São Paulo. O caso ocorreu na tarde de domingo (19), na Vila Jardini, Zona Oeste da cidade.

A criança recebeu atendimento de emergência na unidade e foi transferida ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS). A Polícia Civil investiga as circunstâncias do nascimento e como o bebê foi deixado no local.

Bebê recebeu atendimento no hospital

A Polícia Militar foi acionada por meio do telefone 190. Quando os agentes chegaram ao hospital, o recém-nascido já estava sob os cuidados da equipe médica.

O Hospital Evangélico de Sorocaba confirmou que o bebê foi localizado no banheiro do pronto-socorro. A unidade informou que prestou todos os atendimentos de emergência necessários antes da transferência ao CHS e que colabora com a investigação.

O estado de saúde da criança não havia sido divulgado até a última atualização desta reportagem.

Polícia apura vínculo com paciente menor

A Polícia Civil investiga se o recém-nascido pode ser filho de uma paciente menor de idade que havia sido atendida no hospital. Familiares da adolescente negaram que ela seja a mãe da criança.

Exames médicos foram solicitados para verificar o possível vínculo. A jovem e os responsáveis por ela foram levados a uma delegacia para prestar esclarecimentos.

O Conselho Tutelar também foi acionado e acompanha o caso. Até o momento, não há informação sobre prisões ou sobre a definição de eventual responsabilidade criminal.

A investigação deverá analisar imagens internas, prontuários, depoimentos e outros registros que possam esclarecer a cronologia do nascimento e da descoberta do bebê.