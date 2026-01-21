Foto: Divulgação Stephanie Campbell e Cleber Paradela estão à frente da YouDare

O surgimento da YouDare, nova agência criada dentro do Grupo Dreamers, ajuda a ilustrar um movimento que vem se repetindo na publicidade brasileira: menos apego a estruturas rígidas e mais interesse em modelos que preservem cultura, autonomia e velocidade de decisão.

A operação nasce com contas relevantes como iFood, Decolar, MRV e Pizza Hut e com lideranças conhecidas do mercado, o que, por si só, diz muito sobre o momento atual do setor. À frente da YouDare estão Stephanie Campbell (SCO) e Cleber Paradela (VP de Conteúdo), ambos com passagem recente pela DM9.

São profissionais cuja trajetória ajuda a explicar o desenho da nova operação. Stephanie construiu carreira entre Brasil e Estados Unidos, com passagens por agências como Wieden+Kennedy, IPG Mediabrands, JWT e Telefônica. Foram mais de 10 anos na W+K, entre eles três em Portland, momento em que liderou estratégias globais da Nike e participou de campanhas premiadas em festivais internacionais.

Cleber Paradela traz uma formação complementar, com foco em conteúdo, branding, cultura e tecnologia criativa. Ao longo da carreira, passou por empresas como 99 e Elétron Energy, além de atuar como professor de Futurismo e Tecnologias Exponenciais e fundador do Bootcamp de Inteligência Digital da Miami Ad School. Sua atuação sempre transitou entre estratégia e execução.

Continuidade, não ruptura

Mais do que uma simples mudança de endereço corporativo, a nova agência carrega a continuidade de uma visão estratégica e de uma forma de trabalhar que agora encontra outro desenho de governança. A proposta declarada — unir foco em pessoas e ousadia criativa — dialoga com uma demanda cada vez mais presente entre marcas que buscam relevância consistente, e não apenas picos de atenção.





O contexto ajuda a explicar o movimento. Fusões, integrações e decisões tomadas fora do país têm tensionado as grandes redes globais, de modo a abrir espaço para que talentos e clientes busquem alternativas mais próximas, com menos camadas e mais clareza sobre quem decide o quê. Não é coincidência que a YouDare nasça formada majoritariamente por profissionais egressos da mesma operação, que preserva repertório, método e relações já testadas.

Dentro do ecossistema do Grupo Dreamers, a YouDare passa a operar com acesso a uma plataforma mais ampla de execução, sem abrir mão da independência criativa e estratégica no dia a dia. É um equilíbrio difícil, mas cada vez mais valorizado em um mercado que cobra rapidez, consistência e impacto real.

A criação da YouDare não aponta apenas para o nascimento de uma nova, mas para a consolidação de um modelo em que estrutura serve à ideia — e não o contrário. Um sinal de que, na publicidade, a forma de se organizar virou parte central da estratégia.