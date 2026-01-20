Marcello Casal Jr/Agência Brasil Oportunidades são para emprego formal e estágio

Para comemorar o aniversário da cidade, a Prefeitura de São Paulo promove, nesta quarta-feira (21) um mutirão de emprego com mais de 2.500 vagas.

Para participar, os interessados devem se inscrever até terça-feira (20) pelo Portal Cate e comparecer no local do evento com RG, CPF e Carteira de trabalho, podendo ser física ou digital. O mutirão oferece oportunidades no comércio, serviços e construção civil, com salários variando de R$850, para estágio, a R$7.581, no cargo de Operador de Guindaste.

A prefeitura de São Paulo informou que, no dia do mutirão , mais de 400 vagas estarão concentradas em empresas que contratarão com e quipes de recursos humanos no local e que haverá antecipação de processos seletivos para algumas funções como:

auxiliar de limpeza

atendente de lojas e mercados

caixa

pedreiro

encarregado de obras

servente

carpinteiro

soldador

motorista

bilheteiro de transporte coletivo

entre outras funções.

Além das vagas oferecidas presencialmente, os candidatos poderão consultar mais de 2 mil oportunidades cadastradas no Cate. Entre elas, estão mais de 400 postos para atendente de lanchonetes, mercados e lojas, com salários de até R$2.756 e oportunidades sem exigência de experiência.

A Cate também disponibilizará mais de 100 vagas para operadores de telemarketing ativo ou receptivo, exigindo estar cursando ou ter concluído o ensino médio. Essas vagas não exigem experiência e são oferecidas nos bairros do Bom Retiro, Tucuruvi, Jabaquara, Barra Funda, entre outros.

Também são oferecidas 20 vagas de instalador e reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações. Essas vagas não exigem experiência e oferecem salário de R$1.631, exigindo apenas ensino fundamental e disponibilidade para trabalhar aos sábados.

A seleção acontece amanhã (21), na Cate Central, localizada na Avenida Rio Branco, 252, no Centro, de 9h às 16h. As inscrições devem ser feitas no site da Cate, até terça-feira (20).