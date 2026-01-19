Divulgação/Agência SP Proposta prevê modernização de ferrovia histórica em Campos do Jordão

Estado de São Paulo publicou nesta segunda-feira (19) o edital para o projeto que vai revitalizar a Estrada de Ferro Campos do Jordão, que conta com estações em Campos do Jordão, Pindamonhangaba e Santo Antônio do Pinhal (SP).

A proposta é focada no turismo ferroviário na Serra da Mantiqueira e propõe o uso integrado da ferrovia histórica. De acordo com o Governo de SP, o projeto tem objetivo de valorizar de patrimônios históricos da região da Serra da Mantiqueira.

Já conhecida pela Maria-Fumaça em Campos do Jordão e as ligações com Santo Antônio do Pinhal, a estrada vai receber um investimento de cerca de R$ 315 milhões, segundo o edital.

Um leilão vai ser realizado para definir o parceiro privado para a revitalização da ferrovia, e está marcado para o dia 29 de abril, na Bolsa de Valores, B3, em São Paulo. Atualmente, a estrada não está funcionando.





A proposta do estado visa misturar passeios turísticos de trem com atrações de lazer ao ar livre, como a implantação de uma trilha para ciclistas ao longo da ferrovia, além de uma pista de bicicross. A trilha vai conectar o distrito de Eugênio Lefèvre ao centro de Pindamonhangaba. Também em Pinda, a concessão prevê a revitalização do Parque Reino das Águas Claras.

O edital também traz propostas de ações de caráter social, por meio de oferta de passeios educativos gratuitos para estudantes da rede pública da região, e serviços voltados à experiência do turista, como alimentação e atividades temáticas.