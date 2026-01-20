Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil Trabalhadores da Enel trabalham para restabelecer a luz

Cerca de 41 mil imóveis seguem sem energia na manhã desde terça-feira (20), devido ao temporal que atingiu a Grande São Paulo na noite da última segunda-feira (19). Segundo informações da Enel, 70% dos clientes afetados pelas fortes chuvas e rajadas de vento já tiveram o serviço reestabelecido.



Conforme o Mapa Falta de Energia da concessionária , a capital paulista representa o maior quantitativo de interrupção do serviço de fornecimento de energia, mais de 8 mil clientes continuam afetados na manhã hoje.

"No momento, nossas equipes atuam para restabelecer o fornecimento de energia a cerca de 41 mil clientes, o que representa aproximadamente 0,4% das unidades atendidas na Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital", afirma a Enel mediante nota.

Chuva no litoral

Os temporais também atingiram municípios na Baixada Santista e Litoral Norte na tarde da segunda-feira (19), com variação de chuva moderada a forte intensidade.

Segundo dados da Defesa Civil estadual, os maiores acumulados em 12 horas foram registrados em Itanhaém, 176mm; Peruíbe, 171mm; Praia Grande, 132mm; Bertioga, 122mm; São Vicente, 117mm; Mongaguá, 101mm; Santos, 88mm; São Sebastião, 84mm; Guarujá, 84mm, e Caraguatatuba, 58mm.

Previsão

As primeiras horas de hoje devem ser marcadas por pancadas de chuva no litoral e leste de São Paulo. As precipitações ganham força ao longo do dia no norte, extremo leste e litoral norte paulista, com possibilidade de chuva de intensidade moderada a forte.

Nos próximos dias terá queda nas temperaturas em São Paulo, devido à atuação de uma massa de ar frio na retaguarda do sistema. A manhã desta terça (20), apresenta temperaturas de 20 °C em Presidente Prudente, 18 °C em Ribeirão Preto, 17 °C em Campinas e São José dos Campos, 16 °C na capital paulista e 22 °C em Santos.

