O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) alerta que golpistas estão utilizando o nome e a credibilidade da instituição para ganhar dinheiro. Segundo o órgão, quadrilhas que se passam por escritórios de advocacia, bancos e instituições públicas, como o próprio tribunal, criam “armadilhas” para o cidadão, como telefonemas e e-mails falsos e até mesmo leilões que não existem.

TJ-SP reforça a necessidade de consultar documentos e processos. Para evitar cair em sites falsos, buscar sempre os meios oficiais de consulta e comunicação, como a lista telefônica do tribunal.

Golpes por mensagem de texto são cada vez mais comuns. O TJ-SP só utiliza o WhatsApp oficial para intimações após o consentimento para o uso desse canal de comunicação. O tribunal ainda informa que:

"O TJSP não solicita depósitos, dados pessoais nem códigos por essa via".





Outro meio de aplicar golpes em nome do órgão é a realização fraudulenta de leilões. Os criminosos utilizam sites muito parecidos com os oficiais, incluindo detalhes como URL, template e textos institucionais. Para se proteger desse tipo de farsa, busque no endereço de consulta pública o nome do leiloeiro para identificar se ele está mesmo na lista do tribunal.

Fique atento também aos casos de precatórios e ao programa "Superendividamento". O TJSP não pede pagamentos antecipados, taxas ou depósitos para a liberação de valores de precatórios. Também fique de olho em contatos sobre o programa "Superendividamento", as negociações só ocorrem por e-mails oficiais. Além disso, verifique a validade de selos digitais em certidões e confira se o QR Code direciona para o endereço oficial.

Como denunciar?

Para denunciar tentativas de fraude ou confirmar informações suspeitas procure os canais da Ouvidoria do TJSP, ou entre em contato com os cartórios pelos telefones oficiais. Caso você identifique um perfil falso ou receba mensagens suspeitas de "falsos advogados", informe imediatamente o caso à Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo.

Se você foi vítima de uma fraude, registre um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil. O B.O pode ser feito pela internet, no site da Polícia Civil de São Paulo. No boletim, conte como ocorreu o golpe em detalhes, como números de telefone, endereços de e-mail utilizados pelos criminosos. Também mostre os comprovantes de transferências bancárias e capturas de tela das conversas, esses dados podem ajudar nas investigações.