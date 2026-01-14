Reprodução/redes sociais Erfan Soltani, 26 anos, será executado nesta quarta (14)

Em meio a confrontos ligados aos protestos no Irã contra o regime dos aiatolás, o manifestante Erfan Soltani, de 26 anos, foi detido por autoridades iranianas, no dia 8 de janeiro. Segundo informações da organização Hengaw para os Direitos Humanos, Erfan será executado nesta quarta-feira (14).

Quem é Erfan Soltani?

Erfan Soltani é natural da cidade de Karaj, lugar onde foi detido. Ele trabalhava na indústria de vestuário, de acordo informações do IranWire. Soltani não teve direito à defesa e conseguiu ver a família, após a prisão, por cerca de 10 minutos e apenas uma vez.

Conforme a ONG Hengaw para os Direitos Humanos, a execução de Erfan foi marcada depois de um julgamneto "rápido e obscuro". Ainda segundo a organização, a família do manifestante foi informada sobre a sentença poucos dias após a prisão.

Leia mais: Execução de manifestantes: Trump ameaça Irã com ‘medidas duras’



Mortes durante protestos

Segundo a organização Human Rights Activists (HRANA), sediada nos Estados Unidos, mais de 2 mil pessoas morreram e quase 16,8 mil foram presas durante a onda de violência.

As manifestações em longa escala contra o aiatolá Ali Khamenei são motivadas por uma grave crise econômica no país e já duram mais de 15 dias.









