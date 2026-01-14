Divulgação Lula lidera cenários contra Tarcísio de Freitas

O atual presidente Luís Inácio Lula da Silva aparece à frente em todos os cenários eleitorais testados na pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta terça-feira (14).

O levantamento indica liderança do petista no primeiro turno e vantagem em todas as simulações de segundo turno, apesar de índices elevados de rejeição e de uma avaliação de governo que segue negativa.

No primeiro turno, Lula registra entre 35% e 40% das intenções de voto, a depender da composição do cenário.

O senador Flávio Bolsonaro aparece de forma consistente na segunda colocação, com 23% quando todos os principais nomes da direita são incluídos e 26% quando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fica fora da disputa. Em simulações sem Flávio, Tarcísio alcança 27%.

Vantagem de Lula no 2º turno diminui em cenários específicos

As simulações de segundo turno mostram Lula à frente de todos os adversários testados, mas com diferenças relevantes entre os cenários.

Divulgação/Genial/Quaest Cenário de 2º turno entre Lula e Tarcísio de Freitas

Contra Tarcísio, a vantagem é de 5 pontos percentuais, metade da registrada no mês anterior, quando era de 10 pontos. Nos confrontos contra Flávio Bolsonaro e Ratinho Júnior, a diferença é de 7 pontos.

Em disputas com outros governadores ou lideranças nacionais, a distância se amplia: Lula abre 11 pontos sobre Ronaldo Caiado, 15 pontos sobre Romeu Zema e até 20 pontos sobre Renan Santos.

Os dados indicam que, embora o presidente mantenha a liderança, a competitividade da eleição varia de forma significativa conforme o nome da oposição.

Avaliação do governo segue negativa, apesar da liderança eleitoral

A pesquisa aponta estabilidade na aprovação do governo. 47% dizem aprovar a gestão de Lula, enquanto 49% desaprovam.

Divulgação/Genial/Quaest Avaliação do Governo Lula

Na avaliação geral, 39% classificam o governo como ruim ou péssimo, 32% como ótimo ou bom e 27% como regular, mantendo um saldo negativo.

Questionados se Lula merece permanecer por mais quatro anos no cargo, 56% dos entrevistados respondem que não, enquanto 40% dizem que sim.

O dado ajuda a explicar o descompasso entre a liderança eleitoral do presidente e a ausência de maioria favorável à sua continuidade.

Quando perguntados sobre o principal temor político hoje, 46% afirmam ter mais medo do retorno da família Bolsonaro ao poder, enquanto 40% dizem temer a continuidade de Lula na Presidência.

Flávio Bolsonaro cresce, reduz rejeição e consolida candidatura

O levantamento mostra avanço gradual de Flávio Bolsonaro. A desvantagem para Lula em um eventual segundo turno caiu de 10 para 7 pontos em relação ao mês anterior.

Divulgação/Genial/Quaest O que te dá mais medo hoje: Lula continuar ou a família Bolsonaro voltar?

A rejeição ao senador recuou de 60% para 55%, embora ainda permaneça acima da registrada por outros nomes da direita.

Também aumentou a percepção de que Flávio levará a candidatura até o fim. 54% dos brasileiros acreditam que ele seguirá na disputa, ante 49% no levantamento anterior.

Entre eleitores bolsonaristas, esse índice chega a 83%; entre eleitores de direita não bolsonarista, a 75%; e entre independentes, a 49%.

Cresceu ainda o percentual de entrevistados que consideram correta a decisão de Jair Bolsonaro de indicar o filho como candidato, de 36% para 43% no total da amostra. Entre bolsonaristas, o apoio à decisão chega a 87%.

Metodologia

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas em 120 municípios, entre 8 e 11 de janeiro de 2026.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos.