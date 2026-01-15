Arquivo pessoal Cesar Torresi

A defesa de Tiago Gomes de Souza, condenado pelo assassinato de um idoso de 77 anos , discorda da condenação do cliente pelo crime de homicídio qualificado. A morte do idoso ocorreu após Tiago acertá-lo com uma voadora durante uma briga de trânsito em Santos.

Procurado pelo Portal iG, o advogado de Tiago Souza não negou a gravidade dos fatos e a brutalidade da agressão, mas discordou da tipificação, alegando que o réu não tinha a intenção de matar o idoso Cesar Torresi:

“As provas não revelam efetivamente o crime de homicídio duplamente qualificado, mas sim de lesão corporal seguida de morte. Isto porque ele não sai para matar ninguém naquele dia. Ele se depara com uma situação inusitada, já ostentando preteritamente uma impulsividade agressiva. Não se contesta a gravidade da situação, não se contesta a tristeza dos fatos, mas sim, as provas colhidas revelam outro tipo penal, lesão corporal seguida de morte, que significa um crime preterdoloso: dolo de ferir, cuja consequência é culposa, ou seja, cuja morte é culposa”, declarou o advogado Eugênio Malavasi.

Tiago foi condenado a 27 anos de prisão nesta quarta-feira (14) por um júri popular e cumprirá a pena em regime fechado. A defesa entrou com um recurso para que a decisão do júri popular seja revisada.

Relembre o caso

O crime ocorreu em junho de 2024. A vítima, Cesar Fine Torresi, atravessava a rua Pirajá da Silva, em Santos, com seu neto de 11 anos, quando Tiago freou com seu carro. O idoso se apoiou no capô do veículo e houve uma discussão. Tiago saiu do veículo e golpeou Cesar com uma voadora no peito.

O idoso caiu no chão, batendo a cabeça. A vítima chegou a ser socorrida por um médico que passava pela região e chamou o SAMU. Cesar foi encaminhado para uma UPA, mas teve paradas cardíacas e não resistiu. Também foi identificado um traumatismo craniano.

Tiago chegou a fugir para um supermercado após a agressão, mas foi preso em flagrante pela Polícia Militar.