USSNAVY USS Abraham Lincoln

Em meio ao aumento das tensão entre o governo Trump e o Irã, os Estados Unidos enviam porta-aviões e outras embarcações, que estavam no Mar Sul da China, para o Oriente Médio. As informações são do canal de notícias NewsNation.





Segundo o canal, porta-aviões em questão é o USS Abraham Lincoln. As embarcações devem ser enviadas ao Comando Central dos EUA, que abrange o nordeste da África, Oriente Médio, Ásia Central e sul da Ásia, e engloba 21 países. Até o momento, o Pentágono não comentou sobre o assunto.

Irã alerta sobre possível ataque a bases dos EUA

O Irã alertou países vizinhos sobre um possível ataque a bases dos Estados Unidos, no Oriente Médio, caso seja bombardeado. A informações foram passadas por um oficial iraniano à agência de notícias Reuters.

A decisão é uma tentativa do Irã de dissuadir as ameaças do presidente norte-americano, Donald Trump, de intervir no país em nome dos manifestantes.

Diplomatas disseram à agência que alguns membros do pessoal militar foram aconselhados a deixar a Base Aérea de Al Udeid, pertencente às Forças Armadas dos EUA, no Catar, até a noite da última quarta-feira (14).



