Reprodução/X Posto caído em São João de Meriti - Rio de Janeiro

A ventania intensa, acompanhada de chuva forte e granizo, derrubou a cobertura de um posto de combustíveis em São João de Meriti, no estado do Rio de Janeiro, na última quarta-feira (14). O episódio ocorreu durante um temporal que atingiu diferentes regiões do estado ao longo da tarde.

Imagens feitas por moradores mostram a estrutura metálica caída sobre a área do posto após a passagem da tempestade. Apesar do impacto visual e do susto, não há registro de feridos até o momento.





De acordo com a Defesa Civil, o temporal foi influenciado pela combinação entre altas temperaturas registradas nos últimos dias e áreas de instabilidade, cenário comum durante o verão no estado.

As rajadas de vento foram suficientes para comprometer a sustentação da cobertura do posto, que acabou cedendo. A área foi isolada para avaliação técnica e prevenção de novos riscos.





Chuva forte e granizo atingiram o Grande Rio

Além de São João de Meriti, cidades do Grande Rio registraram chuva intensa em curto intervalo de tempo, além de relatos de granizo e ventos fortes.

Defesa Civil reforça orientações durante temporais

A Defesa Civil orienta que, durante temporais com ventos fortes, a população:

