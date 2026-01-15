Foto: Divulgação Os sócios da Capsula: Cami Gomes, Thalisson Mesquita, Leticia Bethlem e Dani Garcia

Cinco anos não costumam ser apenas um marco cronológico para empresas criativas. São, quase sempre, um ponto de inflexão. No caso da Capsula, 2025 parece ter condensado tudo aquilo que a empresa tem construído desde a fundação: um modo próprio de operar, um vocabulário autoral e uma atuação que transforma marcas em algo maior do que campanhas: em assunto.

Ao longo do último ano, a Capsula esteve à frente de projetos que circularam o país e conectaram branding, cultura e entretenimento em diferentes escalas. O destaque mais visível foi o branding da turnê de 20 anos de Jorge & Mateus, eleita o show do ano pelo Prêmio Multishow, um projeto que exigiu leitura cultural, consistência estética e capacidade de execução em nível nacional. No mesmo movimento, a empresa assinou o branding, o posicionamento e a cenografia do FunnFestival 2025, o que consolidou sua presença no território dos grandes eventos e experiências proprietárias.

Mas o ciclo intenso não se explica apenas pelos holofotes. A Capsula também esteve por trás de ativações itinerantes para marcas como Sicoob e Sicredi. Ela acompanhou turnês nacionais que passaram por dezenas de cidades, do Norte ao Sul do país. São projetos que exigem precisão operacional, mas também flexibilidade criativa para dialogar com públicos distintos e contextos regionais diversos.

Da ativação ao território

No campo das ativações e experiências de marca, o portfólio de 2025 inclui trabalhos para Heineken, Giraffas, Old Parr e Primavia no NaPraia Festival, além do Festival BORA!, do BB Seguros, com edições em Brasília e São Paulo. Já no design estratégico, a empresa desenvolveu o conceito e a identidade visual do enxoval 2026 do Sicredi, em parceria com o artista Gabriel Fernandes, o que reforça sua atuação além do efêmero e do palco.

Um capítulo à parte foi a relação contínua com O Boticário, para quem assinou todas as ativações no Centro-Oeste ao longo do ano, além de projetos pontuais de alcance nacional. Carnaval, Dia das Mães, São João, Inverno, Natal, festivais e lançamentos estratégicos marcaram uma atuação constante, que vai além de entregas isoladas e se aproxima de construção de território.





Por trás desse volume de projetos, há uma escolha clara de modelo. A Capsula é formada por uma estrutura multidisciplinar, conduzida de forma próxima e integrada por seus sócios — Thalisson Mesquita, Leticia Bethlem, Cami Gomes e Dani Garcia — que acompanham os projetos do conceito à execução. É uma operação que aposta menos em camadas e mais em troca direta, menos em ruído e mais em clareza.

Ao completar cinco anos, a empresa criativa não sinaliza uma mudança de rota, mas um aprofundamento. A ambição segue sendo crescer sem se prender a rótulos, geografias ou fórmulas prontas. Não por volume, mas por relevância. Em um mercado saturado de campanhas que passam rápido, transformar marcas em assunto talvez seja, hoje, um dos movimentos mais estratégicos que uma empresa criativa pode fazer.