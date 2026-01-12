Reprodução Professora é morta a tiros em Pernambuco

Uma professora de 36 anos foi assassinada a tiros dentro de casa na noite deste domingo (11), no município de Ibimirim, no Sertão do Moxotó, em Pernambuco. A vítima, identificada como Rosane Alves, morreu no local após homens armados invadirem a residência onde ela estava. Outra mulher, de 33 anos, também foi atingida por disparos e ficou ferida.



As duas mulheres estavam no imóvel, localizado na Vila da Caixa, quando os suspeitos chegaram e efetuaram vários tiros. Rosane não resistiu aos ferimentos. A segunda vítima foi baleada na perna, socorrida e levada para uma unidade de saúde da região. O estado de saúde dela não foi detalhado. As informações iniciais são do Blog do Elvis.



A Polícia Civil de Pernambuco informou que instaurou um inquérito para investigar o crime e apurar autoria e motivação. Até o momento, ninguém foi preso. O nome da mulher ferida não foi divulgado por razões de segurança.



A morte da professora causou comoção na cidade. O prefeito de Ibimirim, Welliton Siqueira, se manifestou nas redes sociais e lamentou o ocorrido. “Lamento profundamente o falecimento da querida amiga Rosane Alves, uma notícia triste e dolorosa. Minhas mais sinceras condolências à família e aos amigos”, escreveu.

