Reprodução/CCR Autoban Rodovias Anhanguera e Bandeirantes ligam a capital São Paulo aos polos do interior

Ao menos uma pessoa morreu e outras 11 ficaram feridas após um grave acidente registrado na madrugada desta quinta-feira (25), dia de Natal, no km 52 da Rodovia Anhanguera , em Jundiaí, no interior de São Paulo. A informação foi confirmada pelo Portal iG pela conceccionária CCR Autoban.

Segundo a CCR Autoban, concessionária responsável pelo trecho, a ocorrência foi registrada por volta das 3h26. Um carro de passeio atropelou um cavalo que estava na pista. Com o impacto, o animal foi arremessado para a via, provocando um engavetamento que envolveu outros seis veículos.

Ao todo, 12 pessoas foram atendidas. Três vítimas ficaram em estado grave, uma teve ferimentos moderados, quatro sofreram ferimentos leves, três não se machucaram e uma pessoa morreu no local.

As vítimas foram socorridas pelas equipes da concessionária e encaminhadas ao Hospital São Vicente e ao Hospital Universitário. O atendimento contou ainda com apoio do Samu, da Polícia Militar Rodoviária, da Polícia Civil, da Polícia Científica e do Corpo de Bombeiros, que mobilizou quatro viaturas.

Por causa do acidente, as faixas 2 e 3 da rodovia foram interditadas, além da transposição da via marginal para a pista expressa. As faixas foram liberadas por volta das 7h05, mas a transposição seguia bloqueada até a última atualização. Equipes da concessionária permaneceram no local para orientar o tráfego.



Confira a nota da CCR na íntegra:

A Autoban foi acionada às 3h26 para atendimento de uma ocorrência no km 52 da Rodovia Anhanguera, em Jundiaí.

Um veículo de passeio atropelou um equino, ejetando-o para a pista sentido Norte, resultando em engavetamento de outros 5 veículos.

Foram registradas 19 vítimas, sendo 1 fatal, 2 graves, 2 moderadas, 4 leves e 10 ilesas.

Equipes da concessionária prestaram socorro, removendo as vítimas para o Hospital São Vicente e para o Hospital Universitário. Equipes do Samu, PMR, Polícia Civil e Polícia Científica também estão no local, prestando apoio.

A ocorrência segue em andamento. Houve interdição das faixas 2, 3, acostamento e transposição da via marginal para a expressa. Mas, às 7h05, as faixas 2, 3 foram liberadas, permanecendo apenas o acostamento e a alça da marginal para a expressa, interditados.

No momento, não há congestionamento. Tráfego fluindo normalmente. Equipes da concessionária seguem no local do acidente, para a orientação do tráfego em segurança.

