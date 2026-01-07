O ano de 2025 chegou ao fim marcado pelo corte de investimentos em energia limpa por parte de grandes petroleiras espalhadas pelo mundo. Como destaca a colunista Mariana Sgarioni, do iG, a retração destes subsídios ocorre em um momento em que as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) estão ligadas aos principais eventos climáticos extremos do planeta.
Em sua coluna, Sgarioni ressaltou o papel das petroleiras para o aumento da temperatura terrestre, já que, e que ao mesmo pé que as petroleiras abandonam a busca por soluções para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, abraçam a produção de combustíveis fósseis.
Atualmente, a queima de combustíveis fósseis é responsável por cerca de 80% da liberação de GEE. Sendo assim, a colunista alerta: "Não se esqueça, portanto, das petroleiras quando estiver pingando de calor neste verão brasileiro que só está começando."
Em entrevista ao Portal iG, o engenheiro de petróleo senior e professor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Albino Lopes d'Almeida, explicou qual é a relação entre as petroleiras e as temperaturas globais extremas.
Portal iG: Em quais etapas da cadeia do petróleo ocorrem as maiores emissões?
Albino Lopes d'Almeida: As etapas iniciais, a exploração, produção e refino do petróleo não geram tanta emissão de GEE. O que gera mesmo é o uso final, quando é utilizado no transporte, na geração de eletricidade ou em processos industriais e petroquímicos.
Portal iG: Que medidas técnicas as petroleiras podem adotar para reduzir emissões?
Albino Lopes d'Almeida: As medidas que as petroleiras têm tomado são reduzir o teor de enxofre dos seus produtos derivados, capturar e armazenar carbono e utilizar essa receita para mais pesquisas.
Portal iG: As medidas adotadas hoje são suficientes para reduzir esse impacto?
Albino Lopes d'Almeida: Essas tecnologias provavelmente ainda não são suficientes para resolver todo o problema. São formas de mitigar e diminuir a gravidade deles. A pressão que a sociedade faz sobre as companhias de petróleo leva elas a pesquisar métodos cada vez mais eficientes.