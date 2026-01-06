Reprodução/ Governo SP Equipes fiscalizam bares e distribuidoras

Foi preso o dono da adega em Cidade Tiradentes, na zona leste da capital paulista, de onde teria saído a garrafa de gin que a adolescente venezuelana Soffia Del Valle Torrealba Ramos , de 15 anos, consumiu dois dias antes de morrer com suspeita de intoxicação por metanol.

Apesar de a Secretaria de Estado da Saúde investigar o caso de Soffia como possível intoxicação por metanol, não há confirmação da razão da morte da jovem. Ao investigar o envolvimento da adega no caso, a Polícia Civil de São Paulo identificou ligações clandestinas de energia e armazenamento ilegal de fogos de artifício, prendendo o dono do estabelecimento.

Ao Portal iG, a Secretaria de Segurança Pública detalhou a prisão:

“O 54º Distrito Policial prendeu o proprietário de uma adega por ligação clandestina de energia elétrica e armazenamento irregular de fogos de artifício na tarde desta segunda-feira (5), em Cidade Tiradentes, na zona leste da capital. O estabelecimento é investigado por envolvimento na morte de uma adolescente de 15 anos ocorrida após a ingestão de bebida alcoólica. Para auxiliar no esclarecimento das causas da morte da vítima, foram requisitados exames do Instituto Médico-Legal (IML), e demais diligências continuam em andamento para o completo esclarecimento dos fatos”.

A adolescente passou mal após beber gin com colegas que teriam comprado a garrafa para comemorar o ano novo. Soffia foi levada ao Hospital Municipal Cidade Tiradentes, onde veio a óbito no sábado (3).