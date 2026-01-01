IEE - USP Instituto de Energia e Ambiente da USP

Parece coisa de filme, mas é real: na madrugada desta quinta-feira (01), o primeiro dia de 2026, quatro criminosos assaltaram um laboratório do Instituto de Energia e Ambiente da USP (IEE-USP) e fizeram seguranças de reféns. Os ladrões levaram materiais do laboratório e fugiram sem que ninguém se ferisse.

Segundo informações do Metrópoles, o boletim de ocorrência informa que o assalto aconteceu perto da meia-noite, em meio à distração com a virada do ano. O laboratório roubado fica localizado no prédio G do Instituto de Energia, na Avenida Professor Luciano Gualberto, Butantã. No momento, vigilantes faziam a ronda noturna, quando foram rendidos por dois indivíduos armados. Os ladrões obrigaram os vigilantes a permanecerem na cozinha da guarita sob ameaças.

A rendição permitiu que outros dois homens, que chegaram no instituto em uma van, conseguissem abrir uma porta de aço que dá acesso ao laboratório.

O que foi levado?

Do laboratório, foram levadas oito bobinas de fios de cobre e 80 metros de cabos plásticos, além dos aparelhos celulares dos vigilantes rendidos.

Os assaltantes ainda não foram localizados, então não se sabe exatamente o porquê desses objetos em específico e para o que eles serviriam, ou mesmo se seriam apenas vendidos.



Até o momento da publicação desta matéria, não houve retorno da tentativa de contato com a USP.