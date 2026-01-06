Gabriel Barros/Portal iG Famílias começam a chegar para a virada na Avenida Paulista

A festa de réveillon na Avenida Paulista deste ano teve 27,5% menos roubos e furtos de celulares do que no ano passado. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

O balanço revelou que, neste ano, foram cinco roubos e 140 furtos (quando não há uso de violência). Já na virada de 2024 para 2025, criminosos furtaram 191 aparelhos celulares na Paulista.

Além dos shows de Ano Novo, que conduziram a festa da virada em São Paulo, a região central também recebeu a corrida internacional de São Silvestre, o que colaborou para o aumento do monitoramento policial.

O efetivo das forças de segurança na região da Paulista teve 2 mil policiais militares e 130 viaturas nos dois dias de evento. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) também recebeu reforços, e a ação integrada entre os diversos batalhões e delegacias ajudou a diminuir a estatística de roubos e furtos.

Programa SP Mobile



O programa SP Mobile já recuperou 15,9 mil celulares roubados ou furtados e devolveu 5,4 mil aparelhos às vítimas entre junho e novembro de 2025 no estado de São Paulo. A localização dos dispositivos foi possível por meio do cruzamento do número de identificação dos aparelhos (IMEI) com boletins de ocorrência e dados fornecidos pelas operadoras de telefonia.

A iniciativa integra ações de prevenção e repressão aos crimes de furto e roubo de celulares, com foco no enfrentamento ao crime organizado e na redução do mercado de receptação. O sistema identifica aparelhos reativados e envia alertas aos usuários informando que o celular consta como produto de crime.