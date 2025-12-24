Divulgação SP Mobile





O programa SP Mobile recuperou 15,9 mil celulares roubados ou furtados e devolveu 5,4 mil aparelhos às vítimas entre junho e novembro de 2025 no estado de São Paulo. A localização dos dispositivos foi possível por meio do cruzamento do número de identificação dos aparelhos (IMEI) com boletins de ocorrência e dados fornecidos pelas operadoras de telefonia.

A iniciativa integra ações de prevenção e repressão aos crimes de furto e roubo de celulares, com foco no enfrentamento ao crime organizado e na redução do mercado de receptação. O sistema identifica aparelhos reativados e envia alertas aos usuários informando que o celular consta como produto de crime.

Após receber a notificação, a pessoa deve comparecer a uma delegacia, explicar como adquiriu o aparelho e entregá-lo para que seja devolvido ao proprietário original. Para que o processo funcione, é necessário que a vítima registre boletim de ocorrência e informe o número do IMEI.

Entre junho e novembro, o SP Mobile enviou 3,9 mil notificações: 824 em junho, 670 em setembro, 1.441 em outubro e 965 em novembro. No mesmo período, os números de recuperação cresceram de forma consistente, passando de 1,3 mil aparelhos em junho para 4,2 mil em novembro. As devoluções também avançaram, totalizando 5.416 celulares restituídos às vítimas.

Segundo o coordenador do programa, delegado Rodolfo Latif Sebba, o principal objetivo do SP Mobile é desestimular a comercialização de celulares de origem ilícita. “Ao inibir o mercado de receptação, o programa ataca o incentivo financeiro que motiva os roubos e furtos”, afirmou.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, os efeitos da iniciativa já aparecem nos indicadores criminais. De janeiro a outubro deste ano, São Paulo registrou 215,5 mil ocorrências de roubos e furtos de celulares, uma queda de 5% em relação ao mesmo período do ano passado.

Para o delegado, a combinação de tecnologia, investigação policial e cooperação com as operadoras tem consolidado o SP Mobile como uma política pública eficaz no combate ao crime organizado e na devolução de bens às vítimas.