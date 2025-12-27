Reprodução/X Jovem é agredida por ex-namorado em Ribeirão Preto.

Uma jovem de 19 anos foi brutalmente agredida pelo ex-namorado na portaria do condomínio onde mora, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O caso ocorreu na manhã do dia de Natal (25), mas as imagens só foram divulgadas neste sábado (27);

As agressões foram registradas por câmeras de segurança do local. As imagens mostram a jovem sentada em um banco, em frente ao condomínio. Ao perceber a aproximação do homem, tenta se proteger na portaria do condomínio onde mora. O agressor consegue entrar no local ao chutar o portão e inicia as agressões, desferindo socos e chutes na vítima.







Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como violência doméstica e dano. A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Ribeirão Preto solicitou medida protetiva de urgência para a vítima. Até o fechamento desta reportagem, o agressor não havia sido localizado pelas autoridades.